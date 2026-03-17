11톤 트럭 224km 주행

안전요원 조작개입 없어

하반기 기술특례상장 계획

라이드플럭스가 대형 트럭을 활용한 장거리 자율주행 기술력을 입증하며 물류 시장의 무인화 전환에 속도를 내고 있다. 고속도로와 도심 일반도로를 아우르는 통합 주행 기술을 통해 미들마일 시장의 수익성을 확보한다는 구상이다.



라이드플럭스 자율주행트럭의 완전 무개입 주행 실증 모습. 라이드플럭스 AD 원본보기 아이콘

라이드플럭스는 11톤 화물을 적재한 대형 자율주행트럭으로 서울과 충북 진천 간 '완전 무개입 자율주행'을 완료한 영상을 공개했다고 17일 밝혔다. 이번 주행은 서울 송파 동남권물류단지에서 진천 물류센터까지 왕복 224km 구간에서 진행됐으며, 전 과정에서 안전요원의 조작 개입 없이 스스로 상황을 인지해 주행을 마쳤다.



회사는 도심 일반도로 주행이 가능한 대형 화물트럭 자율주행 임시운행 허가를 바탕으로 신호교차로와 회전교차로 등 복잡한 도심 환경에서도 '허브 투 허브(hub-to-hub)' 운송이 가능하다는 점을 증명했다.



올해 상반기 유상 운송 허가를 획득하는 대로 서울-진천 구간의 본격적인 서비스를 시작할 예정이며 연내 군산항, 전주, 대전, 강릉 등으로 거점을 확대할 계획이다. 트럭 기사 수급이 어려운 심야 시간대나 장거리 반복 노선을 중심으로 자율주행 기술을 우선 적용해 물류 효율성을 높일 방침이다.



박중희 라이드플럭스 대표는 "이번 영상은 고도화된 기술력이 실제 물류 현장에서 어떻게 안정적으로 구현되는지 보여주는 결과"라며 "B2B로 수익 모델을 전환하고 지속 가능한 매출 구조를 확보해 산업의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.



한편 라이드플럭스는 현재까지 880억원 이상의 누적 투자를 유치했으며 올해 상반기 기술성 평가를 거쳐 연내 코스닥 시장 기술특례상장을 완료할 계획이다.

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최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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