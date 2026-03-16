경동나비엔은 '숙면매트 사계절 에어/프로'와 냉·난방 온도조절기 '서모스탯'의 신규 사용자 인터페이스(UI)로 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 3개의 본상(WINNER)을 수상했다고 16일 밝혔다. 'iF 디자인 어워드'는 세계 3대 디자인 공모전 중 하나다. 경동나비엔은 2011년 첫 수상 이후 올해까지 총 6개 연도에 걸쳐 8건의 본상을 받았다.

iF 디자인 어워드 본상을 수상한 '숙면매트 사계절 Air' AD 원본보기 아이콘

제품 디자인 부문 본상을 수상한 '숙면매트 사계절 에어/프로'는 사계절 내내 쾌적한 숙면 온도를 제공하는 제품이다. 경동나비엔은 숙면을 돕는 제품의 특성을 고려해 조작법이 간편하면서도 침실 공간과 조화를 이루는 디자인을 구현했다. 본체는 가벼운 터치만으로 조작할 수 있으며, 사용 시에만 화면이 나타나는 '히든 디스플레이'를 적용해 불필요한 빛으로 인한 숙면 방해를 최소화했다. 또한 물결무늬 디자인을 통해 '물'을 기반으로 숙면을 제공하는 제품의 정체성을 표현했다.

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UI 부문 본상을 수상한 '서모스탯'은 북미 시장 출시를 앞둔 냉·난방 통합 온도 조절기다. 경동나비엔은 '쉽고 명확한 조작'을 핵심 원칙으로 사용자의 감정과 일상 속 경험까지 고려해 UI를 설계했다. 정보 밀도를 낮추고 시각 요소의 크기·색상·대비를 체계적으로 구성해 자연스러운 시선 흐름을 유도했으며, 누구나 직관적으로 사용할 수 있도록 사용 편의성을 강화했다. 또한 절전을 지원하는 자동화 기능과 날씨 기반 모션, 사용자 맞춤 이미지가 적용된 대기 화면, 다크·라이트 테마 등을 통해 사용자에 최적화된 경험을 제공한다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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