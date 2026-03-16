이스타항공, 신입 객실 승무원 공개채용

16일부터 22일까지 접수

상황 대처·체력 검증 강화

이스타항공은 올해 첫 객실승무원 공개 채용을 실시한다고 16일 밝혔다. 이번 공채 모집 인원은 50명 내외로 항공기 도입과 노선 확대 계획에 따른 채용이다.

전형 절차는 서류 평가를 시작으로 ▲상황 대처 면접 ▲체력 시험 ▲임원 면접 ▲채용 검진 순으로 진행된다. 최종 합격자는 5월 이후 인턴승무원으로 입사하게 된다. 상황 대처 면접은 가상의 상황에 대한 대응 방식을 평가하며, 체력 시험에는 오래달리기와 배근력 측정 외에도 기내 비상 상황 대응력을 확인하기 위한 데시벨 측정이 포함된다.

간호학과 전공자나 관련 자격증 보유자는 가점을 받을 수 있으며 일본어와 중국어 등 외국어 능력 우수자는 우대한다. 서류 접수는 16일 오전 10시부터 22일까지 이스타항공 채용 사이트에서 진행된다. 나이 제한은 두지 않는다.

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이스타항공 관계자는 "객실승무원의 역할에 적합한 인재를 선발할 예정"이라며 "각 전형에서 우수한 성적을 거둔다면 나이와 상관없이 합격할 수 있다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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