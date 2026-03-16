세계 최대 산업기술 전시회서 AI 등 논의

한국경제인협회 부설 경영전문교육기관 한경협국제경영원이 다음달 20일부터 닷새간 열리는 하노버 산업박람회(하노버메세) 2026 참관을 위한 글로벌 사업단을 모집한다고 16일 밝혔다.

한국경제인협회 표지석. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

하노버메세는 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 규모의 산업기술 전시회다. 인공지능(AI)을 주제로 진행되는 이번 전시회에는 글로벌 기업 4000개 이상이 참여해 AI 및 로보틱스, 제조 자동화, 에너지, 산업용 IT 등 첨단 기술 등을 논의할 예정이다.

특히 메르세데스-벤츠의 스마트 팩토리 팩토리56과 산업용 레이저 및 스마트 제조 솔루션 기업 트럼프를 통해 참가자들은 미래 공장의 운영 방식과 첨단 제조기술의 실제 적용 사례를 살펴볼 예정이다.

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한경협국제경영원 관계자는 "이번 글로벌사업단은 국내 기업들이 세계 제조 혁신의 최전선에서 최신 기술과 산업 전환 흐름을 직접 확인하고, 이를 바탕으로 자사 경영 및 생산 전략에 적용할 수 있는 실질적 인사이트를 얻을 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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