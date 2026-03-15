내륙 중심 아침 쌀쌀

16일 광주와 전남 지역은 포근한 날씨를 보이겠으나 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어질 것으로 예보됐다. 사진은 지난 14일 전북 임실군 옥정호 붕어섬에서 관광객들이 수선화와 튤립 등이 피어있는 꽃길을 걷고 있는 모습. 전북 임실군 제공 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내일(16일) 광주와 전남 지역은 낮 기온이 16도까지 오르며 포근하겠으나, 낮과 밤의 기온 차가 15도 내외로 크게 벌어질 전망이다.

15일 광주지방기상청에 따르면 16일 광주·전남 기온은 평년(최저 -1~4도, 최고 11~14도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 하지만 당분간 낮과 밤의 온도 차가 커 면역력 저하 등 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

16일 아침 최저기온은 -1~5도, 낮 최고기온은 10~16도 수준으로 예보됐으며 하늘 상태는 가끔 구름이 많은 날씨가 이어질 것으로 보인다.

바다의 물결은 남해서부먼바다를 중심으로 내일 오전까지 바람이 초속 6~11m로 강하게 불고, 물결이 0.5~1.5m로 일겠다. 이에 따라 항해나 조업을 하는 선박은 안전사고에 유의해야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

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광주지방기상청 관계자는 "당분간 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 머무는 곳이 많아 쌀쌀하겠다"며 "큰 일교차에 대비해 얇은 옷을 여러 겹 겹쳐 입는 등 외출 시 차림에 신경 써야 한다"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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