평택시, 2040년 인구 105만명 목표

전국 7번째 100만 도시 계획 수립

동·서부 생활권 균형발전·미래 성장 기반

생활 사회기반시설 확충 방향 담아

지속 가능한 도시 발전 청사진 제시

경기 평택시(시장 정장선)는 시의 미래상과 장기 발전 방향을 담은 '2040 평택도시기본계획'이 경기도로부터 최종 승인됨에 따라, 평택이 100만 특례시 진입을 위한 기반을 마련했다고 13일 밝혔다.

도시기본계획은 도시의 미래상과 공간구조, 주요 정책 방향을 제시하는 평택시 도시계획의 최상위 법정계획이다. 이번 승인으로 평택시는 2040년 계획인구 105만4000명을 확정했으며, 전국 지방자치단체 중에서 7번째로 100만 이상 계획인구를 반영한 도시기본계획을 수립하게 됐다. 이는 평택시가 향후 100만 특례시로 발전하면서 수도권과 비수도권의 역량을 기반으로 지속적인 성장이 가능한 도시가 되고 있다는데 의미가 크다.

100만 특례시 도약을 위한 도시기본계획 기반 마련

평택의 빠른 성장세를 체계적으로 관리하고, 100만 규모 특례시에 걸맞은 도시 기반을 갖추는 데 중점을 두고 수립됐다. 반도체, 수소, 항만·물류 등 지역의 핵심 산업 기반을 토대로 미래 성장동력을 강화하고, 광역교통체계와 생활 인프라 확충 방향을 함께 반영함으로써 지속 가능한 성장 기반을 마련했다.

또한 주요 교통축과 도시 기능의 연계성을 높여 향후 도시 경쟁력을 강화하고, 대규모 인구 증가와 산업 변화에 대응할 수 있는 체계적인 공간구조를 담아냈다. 이를 통해 평택시는 급속한 도시 성장에 선제적으로 대응하고, 100만 특례시 실현을 위한 제도적·공간적 기반을 본격적으로 갖춰 나갈 계획이다.

동부와 서부, 원도심·신도시가 함께 성장하는 균형발전 추진

이번 도시기본계획은 도시의 외형적 확장에 그치지 않고 지역 간 균형발전을 핵심 과제로 반영했다. 평택시는 동부와 서부, 원도심과 신도시가 함께 성장하는 도시구조를 구축해 지역별 발전 격차를 완화하고, 시민 누구나 고르게 발전의 성과를 누릴 수 있도록 균형 있는 발전 방향을 제시했다.

동부 생활권은 첨단산업과 연구개발, 국제교류 기능을 중심으로 경쟁력을 강화하고, 서부 생활권은 평택항과 연계한 물류, 수소산업, 해양관광 기능을 중심으로 육성할 계획이다. 각 권역의 특성을 살리면서도 상호 연계되는 발전체계를 구축해 특정 지역에 기능이 집중되지 않도록 하고, 평택 전역의 동반성장을 유도한다는 방침이다.

광역교통망·생활 사회기반시설(SOC) 확충 통한 정주 여건 개선

시민 삶의 질 향상을 위한 생활밀착형 기반 확충도 이번 계획의 중요한 내용이다. 평택시는 돌봄, 교육, 문화, 체육, 복지 등 생활 사회기반시설(SOC)을 생활권별로 균형 있게 확충하고 시민들이 일상 가까이에서 공공서비스를 누릴 수 있도록 정주 여건을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

아울러 2040 평택 도시기본계획은 광역교통망 확충 방향과 주요 거점 연계 체계도 계획에 반영해 시민 이동 편의와 도시 접근성을 높이고, 산업·주거·교통이 조화를 이루는 지속 가능한 도시 환경을 조성해 '시민의 삶의 질 향상', '탄소중립 스마트시티', '복지 및 문화 인프라 확충' 등 지속 가능한 발전 청사진을 제시하고 있다.

정장선 평택시장은 "이번 2040년 도시기본계획 최종 승인은 평택이 100만 특례시로 도약하기 위한 기반을 마련한 중요한 전환점"이라며 "앞으로 동부와 서부, 원도심과 신도시가 함께 성장하는 균형발전을 바탕으로 시민 모두가 체감하는 미래도시 평택을 만들어 가겠다"고 말했다.

