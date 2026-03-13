숙면매트·콘덴싱 보일러·제습 환기청정기

전시체험 전용 공간 운영

경동나비엔은 13일 세계 수면의 날을 맞아 현대백화점과 슬립테크 기업 에이슬립이 공동 주최하는 '파인슬리핑 엑스포'에 참가해 다양한 숙면기술을 선보인다고 밝혔다. 경동나비엔을 비롯해 10개 기업이 참여하는 이번 행사는 이날부터 22일까지 현대백화점 판교점 10층 토파즈홀에서 진행된다.

이번 행사를 위해 특별 조성된 약 200평 규모의 전시 체험 부스는 '입면-숙면-기상'으로 이어지는 수면 단계를 하나의 코스로 구현해 관람객이 자연스럽게 따라 이동하며 체험할 수 있도록 구성됐다. 이 중 경동나비엔은 '숙면' 존에서 숙면매트 사계절 에어·프로와 숙면매트 카본, 콘덴싱 보일러, 제습 환기청정기 등 수면의 질에 영향을 미치는 다양한 제품을 체험해볼 수 있는 공간을 마련했다. 에이슬립과 공동 개발해 나비엔 숙면매트에 적용된 'AI 수면모드'를 현장에서 직접 체험할 수 있다. AI 수면모드는 사용자의 호흡 패턴을 감지해 수면 단계를 분석하고, 단계별로 적정 온도를 자동 조절해 깊은 숙면을 유도한다.

경동나비엔 '숙면 존' 전용 코너. 좌측에는 숙면매트 사계절, 우측에는 콘덴싱 보일러와 제습 환기청정기가 전시돼 있다. 경동나비엔 AD 원본보기 아이콘

경동나비엔은 자체 연구를 통해 숙면매트가 수면 효율을 높이는 효과를 확인했다. 온도 변화에 민감한 렘(REM) 수면 단계에서는 매트 온도를 낮춰 체온 상승을 방지함으로써 쾌적한 수면 환경을 유지한다. 실제로 AI 수면모드 사용 시 깊은 수면 시간은 124%, REM 수면 시간은 30.8% 증가했고, 총수면 시간도 27분 늘었으며 수면 효율 역시 4.47%포인트 향상됐다. 겨울철 보일러와 함께 사용할 때 에너지 절감 효과도 크다. 보일러만 23℃로 가동하는 것보다 보일러를 21℃로 낮추고, 숙면매트 온수를 35℃로 설정해 함께 사용할 경우 난방 에너지 비용이 21% 절감되며 수면 효율도 7% 개선된 것으로 나타났다.

환기청정기 역시 에이슬립과의 공동 연구에서 쾌적한 수면 환경 조성에 기여하는 것으로 나타났다. 자동모드 사용 시 실내 이산화탄소 농도는 2476ppm에서 1035ppm으로 크게 감소했고, REM 수면 시간은 환기청정기 미사용 시 기준 65.96분 대비 92.69분으로 41% 증가했다. 또한 수면 중 각성시간은 18분 줄어 34.44분을 기록했으며, 실제 잠든 시간을 기준으로 한 수면 효율은 90.96%로 정상 기준인 85%를 상회했다.

