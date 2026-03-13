로보락, 지난해 글로벌 로청 브랜드 1위…시장 점유율 17.7%

2025년 글로벌 출하량 580만대 기록

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락이 2025년 전 세계 스마트 청소 로봇 브랜드 1위를 기록했다.

글로벌 시장조사기관 IDC가 발표한 '2025년 전 세계 분기별 스마트 청소 로봇 추적 보고서'에 따르면, 로보락은 로봇청소기와 로봇 잔디깎이 등을 포함한 가정용 청소 로봇 전체 카테고리에서 연간 출하량 580만대, 시장 점유율 17.7%를 기록하며 글로벌 1위에 올랐다.

특히 로보락은 로봇청소기 부문에서 2023년 3분기 이후 글로벌 1위를 유지하고 있으며, 지난해 하반기에는 출하량 기준 역대 최고 수준인 27%의 시장 점유율을 기록했다. 또 한국, 미국, 독일 등의 로봇청소기 시장에서도 1위를 차지하며 주요 국가 전반에서 경쟁력을 입증했다.

IDC에 따르면 전 세계 가정용 청소 로봇 출하량은 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 2025년 글로벌 가정용 청소 로봇 출하량은 약 3272만대로 전년 대비 20.1% 증가했으며, 이 중 로봇청소기 제품군은 전년 대비 17.1% 늘어나며 시장 성장을 주도했다. 이러한 시장 상황에서 로보락은 다양한 주거 환경 및 사용자 니즈에 부합하는 제품 경쟁력과 글로벌 브랜드 영향력으로 시장을 선도하고 있다고 분석된다.

IDC는 글로벌 청소 로봇 시장이 제품 혁신과 인공지능(AI) 기술력을 중심으로 경쟁이 심화할 것으로 전망했다. 향후 멀티 센서 융합, 자율 의사 결정, 공간 인식 등 AI 기반 기능을 중심으로 경쟁이 더욱 심화할 것으로 내다봤다.

로보락 관계자는 "적극적인 연구개발(R&D) 투자와 제품 포트폴리오 확장으로 3년 연속 글로벌 로봇청소기 시장 1위라는 성과를 얻게 됐다"며 "앞으로도 AI 기반 청소 알고리즘과 로보틱스 기술을 지속적으로 발전시키며 글로벌 청소 로봇 시장에서의 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

