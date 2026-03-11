초록우산 기부채납…체류형 농촌체험 확대

지난 10일 초록우산이 군에 숙소시설 기부채납 협약식을 가졌다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군이 도시민 체류형 농촌 체험 기반 강화를 위해 영암서울농장 숙소를 추가로 건립한다.

군은 지난 10일 군청에서 초록우산 전남지역본부와 농촌체험시설 '영암서울농장' 숙소시설 건립을 위한 기부채납 협약식을 개최했다고 밝혔다.

영암서울농장은 도시민에게 농촌 생활 체험 기회를 제공하고 지역 교류를 확대하기 위해 전남 영암군이 운영 중인 농촌체험시설이다.

이번 협약에 따라 초록우산은 전남 영암군이 제공한 부지에 예산을 투입해 농촌 체험 숙소를 건립한 뒤 준공 후 시설을 공유재산으로 전남 영암군에 기부채납한다.

신설되는 숙소는 전남 영암군이 운영하며 영암서울농장을 찾는 도시민의 체류형 농촌 체험 프로그램 공간으로 활용될 예정이다.

또 농촌 체험 참여 대상을 이주배경 가정을 포함한 사회적 약자와 취약계층까지 확대해 나눔과 상생의 공간으로 운영한다는 방침이다.

AD

김선미 영암군 인구청년과장은 "이번 협약과 숙소 건립은 민간의 사회공헌과 지자체 협력으로 농촌 체험 공간을 확장하는 의미 있는 사례가 될 것"이라며 "영암서울농장을 도시와 농촌을 연결하는 교류 거점이자 사회적 나눔과 상생의 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>