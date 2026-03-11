"해양수도 만드는 데 꼭 필요한 법안"

박형준 부산광역시장이 11일 국회를 찾아 부산 글로벌허브도시특별법 통과를 촉구했다.

박형준 부산시장(왼쪽부터)과 국민의힘 소속 정동만, 주진우 의원이 11일 국회 행정안전위원회 법안심사제1소위원회가 마련한 부산 글로벌허브도시특별법 공청회장 앞에서 법안 상정과 처리를 촉구하는 현수막을 들고 있다.

박 시장은 이날 부산 글로벌허브도시특별법 관련 입법 공청회가 열린 국회 행정안전위원회 회의실을 찾아 "여야가 함께 추진하는 법안인 만큼 통과돼야 한다"고 강조했다.

국민의힘 소속인 박 시장은 이날 회의실 앞에서 부산에 지역구를 둔 같은 당 소속 정동만·주진우 의원 등과 '부산 글로벌허브도시 특별법 2년을 기다렸다. 이제는 통과시켜라!'는 문구가 적힌 현수막을 들고 법안 통과를 촉구했다.

박 시장은 "글로벌허브도시특별법은 정쟁 요소도 없고 새 정부가 추진하는 지역 균형 발전 정책에 부합한다"고 말했다. 그러면서 "새 정부가 추진하는 5극3특을 완성하는 데 기여하는 법안"이라며 "다른 시도 법안이 함께 논의되고 있기에 특별법도 함께 다뤄 좋은 결실을 거두도록 도와달라"고 했다.

또 "그동안 2년간 정부 협의를 거쳤는데도 법안 발목을 잡는 것은 부산 시민 160만명이 서명한 법안에 대한 예의가 아니다"며 "330만명의 부산 시민 열망이 담겼고 해양 수도를 만드는 데 꼭 필요한 법안 통과가 돼야 한다"고 강조했다.

글로벌허브도시특별법은 부산을 수도권에 대응하는 국가의 새로운 성장 축으로 세우기 위해 물류와 금융, 첨단 산업 분야에서 파격적인 규제 완화와 특례를 부여하는 법안이다.

한편 박 시장과 주 의원은 이날 오후 국민의힘 중앙당 공천관리위원회가 서울 여의도 중앙당사에서 진행한 부산시장 후보자 면접에 참여했다.

