이재연 통신연구소장 "방산기업, 디지털 보안 실행 주체돼야"

한화시스템은 지난 9일부터 이틀간 싱가포르에서 열린 '국제전략문제연구소(IISS) 미래분쟁워크숍'에 참가했다고 10일 밝혔다.

이재연 한화시스템 통신연구소장이 ‘국제전략문제연구소(IISS) 미래분쟁워크숍’에서 사이버 기반의 기술 탈취에 대한 산업계의 대응 전략을 발표했다. 한화시스템 AD 원본보기 아이콘

IISS는 국방안보 분야의 세계적인 싱크탱크이자 영국의 대표적인 안보 정책연구소다. IISS가 주최한 이번 워크숍은 각국의 국방 관료와 국방정보 전문가, 학계 권위자들이 미래 전쟁 양상과 신흥 안보 이슈를 논의하고 정책적 대안을 모색하는 비공개 행사다.

이재연 한화시스템 통신연구소장은 이 자리에서 글로벌 공급망 환경에서 디지털 기술 보호의 중요성에 대해 발표했다.

이 소장은 방위 산업이 기술 보호와 비확산 체계 유지에 기여해야 한다며 '설계단계 보안', '제로 트러스트 아키텍처 기반 디지털 통제', '플랫폼 통합 단계의 보안 설계'의 필요성을 강조했다.

또 사이버 스파이 활동이 군사력 증강으로 연결되는 조건, 탈취된 기술 정보가 기존의 국방 기술 유출 방지 체계를 무력화할 수 있는 가능성, 기업이 가져야 할 책임과 역할 등을 제시했다.

AD

이 소장은 "방산기업은 단순히 무기를 만드는 제조사에 그치는 것이 아니라 핵심 기술을 보호하고 디지털 보안 관리체계를 실행하는 주체가 돼야 한다"며 "한화시스템은 통합적인 기술 보호 플랫폼을 통해 우리 군사 기술의 무분별한 유출을 막고 안전한 사이버 보안 생태계 구축에 기여할 것"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>