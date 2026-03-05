문서 조사·공증 기록 토대로 결론

약 200년간 '작자 미상'으로 남아 있던 로마의 한 고대 성당 예수 조각상이 르네상스 시대의 거장 미켈란젤로의 작품으로 다시 인정받았다.

4일(현지시간) 안사통신 등에 따르면 미켈란젤로 탄생 500주년 기념 바티칸위원회 위원인 발렌티나 살레르노는 로마 산타녜세 푸오리 레 무라 성당의 예수상을 미켈란젤로 작품으로 다시 귀속한다고 밝혔다.

살레르노 위원은 장기간에 걸친 문서 조사와 공증 기록, 미켈란젤로 관련 서신 등을 토대로 이같은 결론을 내렸다고 밝혔다. 그는 "이번 연구의 강점은 공개된 기록 문서를 근거로 했다는 점"이라고 설명했다.

200년만에 미켈란젤로 작품으로 판정된 로마 성당의 예수 조각상. EPA 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

해당 조각상은 19세기 초까지만 해도 미켈란젤로의 작품으로 여겨졌지만, 이후 직접적인 관련성을 입증할 근거가 부족하다는 이유로 '작자 미상'으로 분류돼 왔다.

성당은 수 세기에 걸쳐 개축과 증축을 거쳤지만, 조각상은 성당 건물 안에 그대로 보존돼왔다. 현재는 성당 측면 제단 위에 놓여 있으며 경보 시스템의 보호를 받고 있다. 이번 연구 과정에서 확인된 자료는 숨겨진 미켈란젤로 작품을 찾기 위한 광범위한 연구의 기반이 될 것이라고 외신은 전했다.

한편 1475년에 태어난 미켈란젤로는 조각·회화·건축을 아우른 르네상스 시대의 대표적 거장으로, 다비드와 피에타 등 인류 미술사에 큰 영향을 끼친 작품들을 남겼다. 특히 지난달에는 그가 습작으로 그린 발 스케치가 경매에서 2720만 달러(약 400억)에 낙찰되기도 했다. 이는 당초 최저 추정가의 약 20배에 달하는 금액으로, 경매에 나온 미켈란젤로 작품 중 역대 최고가 기록이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



