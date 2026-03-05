11일 국정조사 요구서 제출

4월 국정조사 추진 목표

더불어민주당은 오는 11일 '윤석열 정권 조작기소 진상규명·공소취소 국정조사' 요구서를 제출할 계획이다. 민주당은 이재명 대통령 관련 기소 사건 외에도 문재인 정부 주요 인사 관련 사건에 대해서도 국정조사를 요구하기로 했다.

5일 민주당 윤석열 정권 조작기소 진상규명·공소취소 국정조사 추진위원회는 전체회의를 열어 국정조사 요구서를 대략적으로 성안하고, 제출 일정 등도 확정했다. 민주당은 오는 12일 본회의 보고 후 4월 내 국정조사를 실시할 계획이다.

이주희 민주당 의원은 추진위 회의를 마친 뒤 기자들에게 "국정조사 요구서를 거의 성안해 11일 제출할 계획"이라며 "12일 본회의에 보고되지 않을까 싶다"고 했다. 이후 절차에 대해선 "일정 유동적이라 말하기 어렵다"고 했다.

더불어민주당 한병도 원내대표와 윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회 위원들이 5일 국회에서 열린 추진위 2차 전체 회의를 하고 있다.

국정조사 요구서에는 대장동 사건과 위례 사건, 김용 전 민주연구원장 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 통계조작 의혹 사건, 서해 공무원 피격 사건, 윤석열 부산저축은행 명예훼손 언론인 사건 등이 다뤄진다.

이 의원은 "기간 등은 확정되지 않았다"면서도 "7개 사건을 대략적으로 한다면 4일 정도 청문회 날짜가 필요하지 않을까 싶다"고 소개했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



