현지 공관 협의해 안전지역 대피

안전 확보 후 단계적 귀국 조치

LIG넥스원이 중동 출장 직원들이 군사 작전에 동원됐다는 일부 보도에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

LIG넥스원은 5일 입장문을 통해 "직원들이 군사 작전에 동원됐다는 보도는 전혀 사실이 아니다"라며 관련 의혹을 부인했다.

앞서 일부 언론에서는 아랍에미리트(UAE)에 출장 중인 국내 방산업체 직원들이 현지 군사 작전에 연루됐다는 의혹이 제기됐다. 해당 출장 인력은 한국이 수출한 중거리 지대공 요격체계 '천궁-Ⅱ'와 관련해 현지 군 인력 교육 등을 지원하기 위해 파견된 것으로 알려졌다.

LIG넥스원은 이에 대해 "계약 관계에 따라 현지 출장 중이던 직원들은 상황 발생 시 현지 공관과 긴밀히 협의해 안전 지역으로 대피를 완료했다"고 설명했다. 또한 일상 업무 수행 과정에서 최소한의 안전 장비도 지급받지 못했다는 주장 역시 사실과 다르다고 밝혔다.

회사 측은 현재 직원 안전을 최우선으로 관리하고 있으며, 안전한 귀국 경로가 확보되는 대로 단계적으로 귀국 조치를 진행할 계획이라고 덧붙였다.

LIG넥스원 관계자는 "해외 주재원과 현지 직원들의 안전을 위해 확인되지 않은 추측성 보도는 자제해 줄 것을 요청한다"고 말했다.

서믿음 기자



