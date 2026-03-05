100세발전소 사회적협동조합과 협약



시니어 제대군인 맞춤형 일자리 확대

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 5일 오전 청사 4층 박재혁실에서 제대군인 취업지원을 위한 업무협약식을 개최했다고 5일 전했다.

이 협약은 100세발전소 사회적협동조합(대표 김채령)과 체결, 두 기관은 시니어 제대군인에게 적합한 직무 채용을 지원하고 일자리 사업 전반에 대한 정보를 공유하기로 했다.

협약식에 참석한 김채령 대표는 "이번 협약을 통해 역량과 열정을 가진 많은 제대군인이 다양한 노인 일자리 분야에서 의미 있는 사회활동을 펼칠 수 있도록 제대군인지원센터와 긴밀히 소통하고 협력해 나가겠다"고 말했다.

AD

제대군인지원센터는 전국 10곳에 설치·운영되며, 5년 이상 복무한 중·장기복무 제대군인을 대상으로 1대1 진로상담과 채용정보 제공, 교육훈련비 및 전직지원금 지급 등 다양한 취·창업 지원 서비스를 제공하고 있다.

Advertisement

관련 사항은 제대군인지원센터 홈페이지 또는 센터를 통해 확인할 수 있다.

부산보훈청이 제대군인 일자리 지원을 위한 협약을 체결하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>