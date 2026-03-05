정종복 기장군수, ‘일일 TBM 리더’ 참여



친환경 진공노면 청소장비 안전교육 병행

기장군이 읍·면 시가지 환경정비 사업장을 대상으로 작업 전 안전점검회의(TBM·Tool Box Meeting)를 실시하며 현장 안전관리 강화에 나섰다.

기장군은 최근 5일간 읍·면 시가지 환경정비 현장에서 작업 전 10분 안전점검회의(TBM)를 진행했다고 5일 전했다.

군은 2025년부터 관리감독자와 작업반장 등 현장 리더를 중심으로 작업자들이 모여 작업 내용과 안전수칙을 확인·공유하는 TBM을 현업 사업장에 도입해 안전보건 문화 확산과 산업재해 예방에 힘쓰고 있다.

이번 점검회의는 5일간 5개 읍·면 시가지 환경정비 현장에서 진행, 안전보건관리책임자인 정종복 기장군수가 '일일 TBM 리더'로 참여했다. 작업 시작 전 근로자들의 건강 이상 여부와 보호구 착용 상태를 확인하고, 안전수칙 인지 여부와 현장 유해·위험요소 점검을 실시했으며 스트레칭 체조도 함께 진행했다.

Advertisement

특히 현장 근로자 대부분이 장년층인 점을 고려해 넘어짐과 부딪힘 등 안전사고 예방은 물론 근골격계 질환과 한랭질환 예방을 위한 작업 전·중 스트레칭과 안전수칙 준수의 중요성을 강조했다.

또 군은 환경정비 근로자의 작업환경 개선과 친환경 도시 조성을 위해 올해 2월부터 친환경 진공 노면 청소장비를 정관읍에 시범 도입했으며, 장비 사용 근로자를 대상으로 안전한 장비 사용 교육도 함께 실시했다.

AD

정 군수는 "군민에게 쾌적한 환경을 제공하는 것도 중요하지만 무엇보다 중요한 것은 근로자의 안전"이라며 "새로 도입된 진공 노면 청소장비 사용 시 2인 1조 안전 작업수칙을 반드시 준수해달라"고 당부했다.

친환경 진공 노면 청소장비 도입으로 기존 빗자루로 청소하기 어려웠던 빗물받이 등을 효과적으로 정비할 수 있어 우수관로 악취 방지와 침수 피해 예방에도 도움이 될 것으로 기대된다.

정종복기장군수가 정관읍 시가지 환경정비 현장 일일 TBM리더 활동을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>