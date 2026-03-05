밀양시립영어도서관, 2026년 상반기 영어강좌 33개 무료 운영

오는 9일까지 접수…원어민 강좌 15개 포함 17일 개강

경남 밀양시립영어도서관은 세계화 시대에 요구되는 실용적인 영어 능력 향상을 위해 오는 17일부터 '2026년 상반기 영어강좌 프로그램'을 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 상반기에는 미취학 아동을 위한 뮤지컬 영어부터 영어 읽기 기초 단계 학생을 위한 파닉스반까지 총 33개 강좌가 개설된다. 모든 강좌는 주 1회, 9주 과정으로 운영되며 수강료는 무료다.

특히 올해는 미취학 및 초등프로그램을 대폭 늘렸다. 전체 33개 강좌 중 15개 강좌는 캐나다와 필리핀 출신 원어민 강사 3명이 직접 지도하며, 이를 통해 수강생들이 영어에 대한 자신감을 높이고 글로벌 문화를 자연스럽게 접할 수 있도록 구성했다.

또한 평일 참여가 어려운 직장인과 학생들의 편의를 위해 주말 프로그램을 강화했다. 토·일요일에 미취학·초등 강좌 15개, 성인 강좌 2개 등 총 17개 강좌를 집중 배치했으며, 영어 말하기와 읽기 등 실용적 언어 능력 습득을 위한 다채로운 이색 체험 프로그램도 마련했다.

참여를 희망하는 시민은 오는 9일까지 밀양시립영어도서관 홈페이지 또는 방문 접수를 통해 신청할 수 있다. 특히 올해부터는 보다 많은 시민에게 균등한 기회를 제공하기 위해 기존 선착순 방식에서 추첨제로 전환해 운영한다.

서연주 미래교육과장은 "영어도서관을 더욱 활성화해 시민들이 영어와 친숙해질 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "앞으로도 우수한 프로그램을 지속적으로 발굴해 양질의 교육 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

