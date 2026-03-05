포천시정신건강복지센터, 0306 재난 심리지원 전개

경기 포천시정신건강복지센터(센터장 대행 이종환)는 지난해 발생한 전투기 오폭 사고 1주기를 맞아 재난을 경험한 시민들의 '기념일 반응'을 예방하고 사고 후유장애(트라우마)를 관리하기 위해 '0306 포천시 재난 심리지원'을 운영한다.

포천시청 전경. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

'기념일 반응'은 사고를 떠올리게 하는 시기가 가까워질 때 당시의 고통스러운 감정과 기억이 다시 떠오르는 현상을 말한다. 이에 포천시정신건강복지센터는 사고 1주기를 앞두고 오는 3월 13일 이동면 노곡리 일대에서 재난을 경험한 시민을 대상으로 맞춤형 심리지원 서비스를 제공한다.

주요 지원 내용은 △기념일 반응 예방 및 심리 상태 점검 △외상후스트레스장애(PTSD) 고위험군 선별 및 집중 관리 △재난 경험자 맞춤형 1대1 심층 상담 △심리 안정화 교육 등이다. 센터는 이를 통해 재난 경험자들의 심리적 회복을 돕고 일상으로의 안정적인 복귀를 지원할 계획이다.

포천시정신건강복지센터는 재난 상황 발생 시 신속하고 전문적인 심리 지원이 가능하도록 재난 대응 역량 강화에도 힘써 왔다. 전 직원이 심리적 응급처치(PFA) 교육을 수료해 현장 대응 체계를 마련했으며, 취약계층과 문제 유형별 대응 지침 교육을 통해 재난 상황에 따른 맞춤형 지원 기반을 구축했다.

또한 정신건강전문요원을 중심으로 마음프로그램, 문제관리플러스(PM+), 마음건강 회복기술훈련(SPR) 등 근거 기반의 재난 심리 개입 기법을 도입해 전문적인 상담과 회복 지원 서비스를 제공할 수 있는 재난 심리 지원 체계를 강화하고 있다.

Advertisement

AD

포천시정신건강복지센터 이종환 부센터장은 "재난 이후 나타나는 불안이나 우울감은 재난을 경험한 시민이라면 누구나 겪을 수 있는 자연스러운 반응"이라며 "혼자서 감당하기보다 전문적인 상담과 지원을 통해 마음을 돌보는 과정이 필요하다"고 말했다. 이어 "사고 1주기를 맞아 마련한 상담과 교육 프로그램에 시민들의 적극적인 참여를 바란다"고 강조했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>