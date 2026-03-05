삼일PwC, 산업지능화 CAXO 최고위과정 1기 모집

한국산업지능화협회와 공동

삼일PwC는 한국산업지능화협회와 공동으로 '산업지능화 최고AI전환책임자(Chief AI Transformation Officer, CAXO) 최고위과정'을 개설하고 1기 수강생을 모집한다고 5일 밝혔다.

이번 과정은 인공지능(AI)이 기업 비즈니스 모델과 수익 구조를 근본적으로 재편하는 AI 전환(AX) 시대를 맞아, 중견·강소기업 최고경영자(CEO) 및 C-레벨 경영진을 대상으로 AI 의사결정 역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다. CAXO는 조직 내에서 AI를 통한 전략 구현 및 기술 개발 등을 지휘하는 역할을 뜻한다.

교육 과정은 산업 AI 대전환에 대한 이해, AX 마스터 플랜 수립, AI 윤리·거버넌스와 개인정보 보호, AI 조직문화 및 내부 역량 확산, 대형언어모델(LLM) 기반 AI 에이전트 사례, 제조 피지컬 AI 및 제조 자동화, 로컬 LLM 적용 사례, AI 시대 세무 및 인수합병(M&A) 전략, AX 선도기업 현장 견학 등 AX 경영 전반을 포괄하는 실전형 커리큘럼으로 구성됐다. 또한 삼일PwC와 한국산업지능화협회의 전문가가 참여하는 1:1 멘토링 세션을 통해 각 기업의 상황에 맞는 AX 전략 수립과 실행 방향을 구체화할 수 있도록 지원할 예정이다.

해당 과정은 오는 4월 2일부터 8월 6일까지 격주 목요일마다 10차례에 걸쳐 서울 용산구 삼일PwC 본사와 금천구 한국산업지능화협회 교육장에서 진행된다. 프로그램은 유료로 운영되며, 참가 신청은 삼일PwC와 한국산업지능화협회 홈페이지에서 할 수 있다. 접수 마감은 이달 26일로, 13일까지 신청하면 얼리버드 혜택이 제공된다.

