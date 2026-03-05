동해시, 자동차극장 시민 호응 ‘후끈’

발한동 행정복지센터서 '라라랜드' 상영

강원도 동해시가 오는 6일 오후 7시 30분부터 9시 30분까지 발한지구 도시재생 사업의 일환으로 발한동 행정복지센터 공영주차장에서 '발한의 달밤, 자동차극장'을 개최한다.

이번 행사는 발한지구 도시재생 활성화 사업으로 추진되며, 차량 45대가 입차 가능한 자동차 전용 극장 공간을 조성해 운영한다.

상영작은 뮤지컬 영화 '라라랜드(La La Land)'로 선정됐다. 홍보 직후 시민들의 뜨거운 관심 속에 사전 예약 접수가 조기 마감되는 등 큰 호응을 얻고 있다.

과거 3개의 극장이 성황을 이뤘던 발한동은 묵호항 번성기와 맞물려 골목상권이 붐비고 사람들로 북적거렸던 지역 문화의 중심지로 회자되는 곳이다.

시는 옛 보영극장이 1960년대부터 1990년대까지 시민들에게 문화적 즐거움을 선사했던 상징적 공간이었던 만큼, 당시의 향수를 2026년 자동차극장이라는 현대적 감성으로 재현해 과거와 현재를 잇는 특별한 문화 경험을 제공할 방침이다.

전미애 도시정비과장은 "접수 시작 직후 조기 마감될 정도로 시민들의 높은 관심을 확인한 만큼, 이번 행사가 지역의 새로운 활력소가 되길 기대한다"며 "현재 추진 중인 발한지구 내 거점시설 조성사업 역시 시민 의견을 적극 수렴해 내실 있게 완성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

