5일 서울 대신파이낸스센터에서 김송규 대신자산신탁 대표이사(왼쪽 여덟 번째)와 최성귀 잠실한신코아 재개발추진준비위원장(오른쪽 일곱 번째)이 잠실한신코아 재개발사업 MOU를 체결했다. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 대신자산신탁은 정비계획 수립을 비롯해 사업관리, 자금조달 전략 등 정비 사업 전 과정에 걸쳐 전문 역량을 지원할 예정이다.

잠실한신코아는 잠실역과 인접하고 있어 우수한 교통 접근성과 함께 교육 및 생활 인프라를 두루 갖춘 지역으로 평가받고 있다. 특히 서울 동남권의 핵심 상권과 주거 벨트에 위치해 도시정비사업을 통한 가치 상승이 기대된다.

최성귀 잠실한신코아 재개발추진준비위원장은 "대신자산신탁의 다수 정비사업 수행 경험과 안정적인 자금조달 역량을 바탕으로 사업이 보다 신속하고 안정적으로 추진될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

김송규 대신자산신탁 대표는 "서울 중심지라는 입지적 강점과 우수한 교통·교육·생활 인프라를 갖춘 사업지인만큼, 당사의 풍부한 정비사업 경험과 전문성을 바탕으로 잠실한신코아를 잠실을 대표하는 랜드마크로 만들겠다"며 "사업 전 과정에서 투명하고 책임 있는 관리로 토지등소유자의 분담금을 경감하고, 최대의 사업이익으로 보답하겠다"고 말했다.

임춘한 기자



