'트레블로지 역삼' 인테리어 솔루션 공급 계약

상업 공간 인테리어 연이은 수주…전문조직 갖춰

인스파이어 리조트 인테리어 호평 얻어

현대리바트가 호텔, 레지던스 등 프리미엄 상업공간의 토탈 인테리어 솔루션 사업에 속도를 내고 있다. 공간 컨설팅 역량과 노하우를 바탕으로 해당 사업 매출을 3년 내 2배로 확대한다는 목표를 세웠다.

트레블로지 역삼 내 F&B 공간 투시도. 현대리바트 AD 원본보기 아이콘

현대리바트는 서울 강남구 역삼동에 오픈 예정인 호텔 '트레블로지 역삼' 사업 시행사인 블루코브자산운용과 토탈 인테리어 솔루션 공급 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

현대리바트는 호텔 내 183개 객실과 컨퍼런스 시설, 투숙객 전용 프리미엄 라운지 등 모든 공간을 대상으로 토탈 인테리어 솔루션을 제공한다.

토탈 인테리어 솔루션은 가구나 작품을 제작·납품하는 것에서 나아가 공간 기획·설계·제작·시공·사후관리까지 아우르는 서비스다.

Advertisement

현대리바트는 B2B 사업을 신축 아파트 가구 납품·시공 등 빌트인 사업 위주에서 호텔·리조트·하이엔드 레지던스를 대상으로 하는 토탈 인테리어 솔루션으로 확장하고 있다.

현대리바트는 지난해 9월 서울 강남구 역삼동에 오픈 예정인 하이엔드 레지던스 '더 갤러리 832'의 루프탑 공간과 스카이 라운지에 토탈 인테리어 솔루션 공급 계약을 맺고 현재 시공 중이다.

현대리바트는 "토탈 인테리어 솔루션 사업을 운영하기 위해선 단순 가구 제작·납품 능력뿐만 아니라, 공간 기획·설계, 호스피탈리티 공간에 어울리는 예술 작품 관련 아트 컨설팅, 프리미엄 건자재 및 소모성자재 운영, 시공 통합관리 등 다양한 분야의 전문적인 조직이 필수적"이라고 설명했다.

현대리바트는 업계에서 유일하게 토탈 인테리어 솔루션 사업 확장을 위한 전문 조직과 경쟁력을 갖추고 있다. 핵심 조직은 '디자인랩'과 '아트랩'이다. 디자인 랩은 가정용 가구와 가정용 인테리어, 오피스 가구 등의 구분 없이 디자이너 70여 명을 한 데 모은 디자인 전문 연구 조직이다. 부품의 조합과 연결이 자유로운 오피스 가구에 가죽과 원목 같은 가정용 가구 소재를 접목하는 등 고정관념에서 벗어나 차별화된 공간 디자인을 구현하고 있다.

아트랩은 상업·주거 공간에 예술품과 조형물을 공급하는 전문 조직으로 예술작품·조형물을 기획, 제작해 공간의 격을 높인다. 지난 2022년 인천 영종도 '인스파이어 엔터테인먼트 리조트' 인테리어를 성공적으로 수행하며 사업 확장의 기폭제를 마련했다.

현대리바트는 인스파이어 리조트의 객실, 로비, 라운지, 다목적 공연장 등 인테리어를 전반을 맡았다. 사진은 인스파이어 리조트 메인 로비 전경. 현대리바트 원본보기 아이콘

당시 현대리바트는 인스파이어의 1275호실에 달하는 전 객실과 로비, 라운지, 다목적 공연장인 '아레나'의 VIP라운지(스카이박스)와 카지노, 그리고 호텔 내 식음료(F&B) 공간을 포함한 전체 부대시설에 맞춤형 가구, 예술작품, 리빙 소품 등 인테리어 전반을 공급·시공했다.

현대리바트 관계자는 "인스파이어의 인테리어가 호텔업계에서 입소문이 나면서, 국내외 호텔들로부터 토탈 인테리어 솔루션에 대한 '러브콜'이 쏟아지고 있는 상황"이라며 "이번 계약 체결 이전에도 국내외 3~5성급 호텔 인테리어를 다수 진행했다"고 말했다.

현대리바트는 현재 1000억원 수준인 토탈 인테리어 솔루션 사업 매출을 3년 내 2000억원까지 끌어올린다는 목표다.

AD

현대리바트 관계자는 "앞으로 공간의 예술성과 가치를 높일 수 있는 '밸류 애드(Value Add)' 컨설팅을 통해 국내외 프리미엄 상업공간의 토탈 인테리어 솔루션 계약 수주를 확대해나갈 계획"이라며 "건설시장의 불황이 장기화된 현 상황을 돌파하기 위한 방안 중 하나로 토탈 인테리어 솔루션을 B2B 사업의 새로운 성장동력으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>