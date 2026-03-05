삼성카드는 글로벌 호텔 기업 메리어트 인터내셔널과 전략적 업무 협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

김대순 삼성카드 부사장(오른쪽)과 존 투미 메리어트 부사장이 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 김대순 삼성카드 마케팅본부장 부사장과 존 투미 메리어트 인터내셔널 아시아 태평양 커머셜 부문 부사장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

양사는 올해 메리어트 본보이 멤버십 혜택을 담은 메리어트 특화 제휴카드를 출시할 계획이다. 해당 카드에는 전세계 메리어트 계열 호텔에서의 숙박 혜택은 물론 포인트 적립 혜택과 해외여행 특화 서비스 등이 포함될 예정이다.

또 양사의 브랜드 및 마케팅 역량을 활용해 공동 마케팅을 전개할 예정이다. 양사 고객 대상으로 전세계 메리어트 호텔 체인 기반의 혜택, 프리미엄급 해외여행 혜택 제공 등 다양한 협업을 진행할 계획이다.

삼성카드 관계자는 "글로벌 호텔 시장을 선도하는 메리어트와의 전략적 제휴를 통해 고객들에게 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"며 "양사 간 협약을 통해 다양한 활동을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



