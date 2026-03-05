최근 2개월 거래 데이터 분석

중고나라는 올해 1~2월 두 달간 자사 플랫폼 내 거래 데이터를 분석한 결과, 금·은 등의 실물 자산과 함께 한정판 피규어·램(RAM) 등 희소성과 환금성을 갖춘 품목의 거래가 급증했다고 5일 밝혔다.

최근 안전자산 선호 현상이 지속되면서 해당 기간 '골드바' 검색량과 거래 건수는 전년 동기 대비 각각 88%, 222% 증가했다. 국내 시장에서 품귀 현상이 이어지고 있는 '실버바'의 경우 지난해 같은 기간 대비 검색량은 776%, 거래 건수는 600% 이상 폭증하며 거래 수요가 크게 늘어난 것으로 나타났다.

희소성과 리셀 가치가 높은 한정판 수집품, 명품 거래도 꾸준히 확대되는 추세다. 한정판 피규어, 레고, 굿즈 등 취미·수집용 상품 카테고리의 거래 건수는 전년 동기 대비 186%, 거래액은 225% 증가했으며, 수입 명품 카테고리 역시 거래 건수와 거래액 모두 70% 넘게 늘었다.

전 세계적인 인공지능(AI) 수요 확대에 따라 메모리 반도체 가격 상승세가 이어지면서 D램을 재테크 수단으로 활용하는 '램테크(램+재테크)' 관련 거래도 큰 폭으로 뛰었다. 올해 1~2월 '메모리', 'DDR4', 'DDR5' 등 램 관련 키워드 검색량은 전년 동기 대비 최대 7.6배(661%), 관련 상품 거래 건수는 최대 9배(799%) 증가한 것으로 집계됐다.

중고나라는 이 같은 흐름에 대해 중고거래가 개인 자산 가치와 유동성을 높일 수 있는 대안적 거래 채널로 기능하는 경향이 강화되고 있는 것으로 분석했다. 특히 최근 불안정한 경제 상황과 2030 세대를 중심으로 한 실용주의 트렌드가 맞물리면서, 자산적 성격이 강한 상품 위주로 거래가 집중되고 있다는 설명이다.

중고나라 관계자는 "고물가 기조가 장기화하고 있는 가운데 중고거래가 단순 소비를 넘어 일상 속 실용적인 재테크 수단으로 자리 잡고 있다"며 "이용자들이 거래 규정을 준수하면서 더욱 안심하고 거래할 수 있도록 앞으로도 안전한 거래 환경 조성에 최선을 다할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



