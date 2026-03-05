경기도가 도민의 자발적 독서 활동을 지원하고 책 읽는 문화를 확산시키기 위해 이달 9일부터 25일까지 독서동아리 400곳을 모집한다.

신청 대상은 경기도민 5인 이상 15인 이하로 구성된 독서 동아리로, 구성원 나이 기준은 만 14세 이상이다.

경기도는 선정 독서동아리에 모임 도서 구매를 위한 독서 포인트를 지원한다. 다만 월 1회 이상 오프라인 독서·토론·나눔 활동을 운영하고 '천권으로 독서포인트' 누리집(library.kr/bookpoint)을 통해 인증해야 한다. 동아리 개별 회원에게 지급된 포인트는 지역화폐로 전환해 지역 서점에서 사용할 수 있다.

동아리 운영 역량 강화를 위한 교육과 컨설팅을 비롯해 동아리 간 교류·협력을 위한 워크숍 참여 기회도 제공한다.

참여를 희망하는 동아리는 경기민원24 누리집(gg24.gg.go.kr)을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

경기도는 심사를 거쳐 이달 31일 선발 결과를 공지한다.

윤명희 경기도서관장은 "독서동아리는 가장 낮은 진입장벽으로 시작할 수 있는 시민 학습공동체"라며 "책을 통해 사람과 사람을 연결하고, 지역사회와 이어주는 생활형 독서동아리가 활성화될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



