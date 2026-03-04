iM뱅크는 4일 대구 달서구 두류공원에서 대한적십자사 대구광역지사와 지역 주민들을 위한 '행복한 밥상' 무료급식 행사를 실시했다고 밝혔다.

이번 행사는 IM 뱅크의 기업 사회적 책임 이행과 나눔 문화 확산을 위해 마련됐으며, IM 뱅크가 전달한 후원금을 바탕으로 지역 내 취약계층 약 1000명에게 따뜻한 한 끼 식사를 대접했다.

현장에는 iM뱅크 임직원과 iM대학생 홍보대사, 그리고 적십자 봉사회원 등 50여명의 봉사자가 참여해 음식을 배달했다.

iM뱅크는 매년 '행복한 밥상' 무료급식을 비롯해 여름철 삼계탕 나눔, 겨울철 김장 나눔 등 시즌별 맞춤형 사회공헌 프로그램을 진행하고 있다.

행사에 참여한 박영삼 iM뱅크 상무는 "정성껏 준비한 한 끼 식사가 지역 어르신들과 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "iM뱅크는 앞으로도 지역사회의 어려움을 함께 나누고 따뜻한 금융의 가치를 실천하기 위해 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



