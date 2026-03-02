본문 바로가기
'왕사남' 개봉 27일 만에 900만 관객 돌파

이종길기자

입력2026.03.02 18:01

설·3·1절 연휴 입소문 타고 흥행 뒷심
역대 1000만 사극 흥행 속도 뛰어넘어
'범죄도시 4' 뒤 2년 만의 1000만 예고

'왕사남' 개봉 27일 만에 900만 관객 돌파
장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'가 개봉 27일 만에 누적 관객 900만 명을 돌파했다.


2일 배급사 쇼박스에 따르면 이 작품은 이날 오후 2시경 누적 관객 900만1818명을 기록했다. 설과 3·1절로 이어지는 연휴 동안 입소문을 타며 흥행에 탄력을 받았다. 특히 3·1절에는 81만7205명을 모으며 개봉 뒤 최대 일일 관객 기록을 새로 썼다.

흥행 속도는 역대 1000만 사극 영화들보다 빠르다. 2005년 사극 최초로 기록을 달성한 '왕의 남자'는 50일, 2012년 흥행작 '광해, 왕이 된 남자'는 31일 만에 900만 고지를 넘었다.


'왕과 사는 남자'는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 강원도 영월 유배지 청령포에서 고을 촌장 엄흥도(유해진) 등 백성들과 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 그린다. 권력의 핵심 한명회(유지태)가 빚어내는 살얼음판 같은 긴장감 속에서 평범한 사람들과 교감하는 과정을 묵직하게 풀어낸다.


현재의 가파른 관객 증가 추세를 고려하면 조만간 1000만 관객 달성은 확실해 보인다. 고지를 밟을 경우, 한국 영화계는 2024년 '파묘'와 '범죄도시 4' 뒤 2년 만에 새로운 1000만 흥행작을 맞이한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
