순천향대, 'AI 드론·대드론' 국제세미나 개최…글로벌 안보시장 겨냥

AI 드론 활용부터 대드론 대응·수출전략까지…200여 명 국내외 전문가 논의

순천향대학교가 AI 드론과 대드론(Counter-UAS) 기술을 국가안보 핵심 산업으로 제시하며 글로벌 시장 진출 전략 논의의 장을 열었다.

순천향대는 26일 부산 벡스코 컨벤션홀에서 '제4회 드론시큐리티 전략연구원 국제세미나'를 개최했다.

이번 세미나는 순천향대 드론시큐리티전략연구원과 드론시큐리티융합대학원, 한국대드론산업협회, 인지과학산업협회, 한국셉테드학회 등이 공동 주관했으며 'AI 드론·대드론 체계 발전방안과 수출전략'을 주제로 진행됐다.

행사에는 송병국 총장을 비롯해 양진차이 세계드론협회 회장, 양병희 한국대드론산업협회 회장, 배순근 국방 MICE 연구원장, 유용원 국회의원 등 국내외 관계자와 몽골·인도네시아·말레이시아·사우디아라비아·러시아 등 해외 드론 협회 인사 등 200여 명이 참석했다.

송 총장은 "AI 드론시큐리티는 국가안보와 공공안전을 지키는 핵심 전략산업"이라며 "연구·교육·산업을 연결하는 'K-Drone Security Foundry'를 통해 글로벌 시장 도약의 플랫폼을 구축하겠다"고 밝혔다.

순천향대는 향후 드론시큐리티전략연구원과 드론시큐리티융합대학원을 연계해 연구 성과가 교육과 산업으로 이어지는 '파운드리형 드론시큐리티 생태계'를 구축할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>