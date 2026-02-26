[이미지 다이어리] 고사리 손으로 꼬옥 붙잡은 '안전'

어린이집 아이들이 '보행 안전 로프(walking rope)'를 잡고 산책을 하고 있다. 아이들의 이탈을 방지해 대열을 유지하고, 위험 구간에서 안전을 확보할 수 있다. 인간미는 조금 떨어져도 가장 안전한 수단일 수 있다. (일본 오사카에서)







