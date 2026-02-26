본문 바로가기
광주 아파트 단지서 60m 사다리차가 놀이터 덮쳐…인명피해는 없어

서지영기자

입력2026.02.26 11:08

전선 끊어져 일부 세대·인근 중학교 정전

25일 오전 9시8분 광주 서구 화정동 한 아파트 단지에서 이사업체 사다리차가 왼쪽으로 넘어졌다. 광주 서구청

광주의 한 아파트 단지에서 이삿짐을 옮기던 사다리차가 넘어지며 놀이터를 덮치는 사고가 발생했다.


25일 오전 9시8분 광주 서구 화정동 한 아파트 단지에서 높이 약 60ｍ 사다리차가 전도됐다.

사고 직후 차량에서 수십m 길이로 펼쳐져 있던 사다리(붐대)가 단지 내 놀이터를 덮쳤다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.


다만 사다리차가 넘어지는 과정에서 인근 전선이 끊어지며 전력 설비를 파손, 아파트 일부 세대와 인접 중학교 등에 전기 공급이 끊어져 한국전력이 긴급 보수에 나섰다.


경찰과 소방 당국은 이사업체가 이삿짐을 옮기기 위해 사다리를 펼치는 과정에서 차량이 균형을 잃고 쓰러진 것으로 보고 있다.

한국전력과 관계 당국은 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
