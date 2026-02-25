금산군, '외국인 계절근로 통합관리플랫폼' 운영 실습

기존 통합사증정보시스템(비자포털)과 동시에 운영



정부과천청사서 담당자 교육

금산군이 올 2월부터 시범운영에 들어가는 '외국인 계절근로자 통합관리플랫폼' 시스템 운영 교육에 참여해 준비를 마쳤다.

이번 실습 교육은 24일 정부과천청사에서 이뤄졌으며, 군청 외국인 계절근로자 담당자 1명이 참석해 플랫폼 전환에 따라 업무 이해도를 높이고 데이터 입력 및 처리 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 최소화하기 위한 실습을 경험했다.

교육은 ▲계절 근로 통합관리플랫폼 사용자 교육 및 시연 ▲고용주·근로자 정보 입력 방법 ▲업무 처리 절차 안내 등에 관해 진행됐다.

특히, 60분간 진행된 실습 시간을 통해 실제 시스템에 데이터를 입력하며 업무 흐름을 직접 체험했다.

외국인 계절 근로 통합관리플랫폼은 기존 통합사증정보시스템(비자포털)과 동시에 운영되며 시범운영 기간에 현장의 애로사항을 점검하고 개선해 나갈 예정이다.

군 관계자는 "외국인 계절 근로 제도는 농번기 인력난 해소에 중요한 역할을 하고 있다"며 "새로운 통합관리플랫폼을 통해 보다 체계적이고 효율적인 근로자 관리가 이뤄질 수 있도록 적극적으로 대응하겠다"고 말했다.

이어 "외국인 계절근로자의 권익 보호와 농가의 안정적인 인력 수급을 위해 관련 교육과 행정 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.





