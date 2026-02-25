[속보]트럼프 국정연설 종료…약 108분 '역대 최장'

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 약 108분 만에 국정연설을 종료했다. 이는 역대 최장 기록이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>