도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 약 108분 만에 국정연설을 종료했다. 이는 역대 최장 기록이다.
[속보]트럼프 국정연설 종료…약 108분 '역대 최장'
2026년 02월 25일(수)
