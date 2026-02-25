본문 바로가기
"10명에 금 1돈 씩"…'출범 10주년' 케이뱅크, 고객감사 프로모션

이기민기자

입력2026.02.25 11:16

시계아이콘00분 35초 소요
'판을 키우다' 브랜드 캠페인 실시

출범 10주년을 맞은 케이뱅크는 '판을 키우다' 브랜드 캠페인과 고객 감사 프로모션을 실시한다고 25일 밝혔다.


케이뱅크는 2016년 1월 7일 준비법인 설립을 시작으로 출범한 국내 1호 인터넷전문은행으로 올해 출범 10주년을 맞았다.

지난 10년간 케이뱅크는 은행권 최초 100% 비대면 아파트담보대출 출시(2018년), 가상자산거래소 실명계좌 제휴(2021년), 인터넷전문은행 최초 개인사업자 부동산담보대출 출시(2024년) 등 성과를 낸 바 있다.


케이뱅크는 앞으로도 금융의 경계를 확장하고 새로운 시장을 개척해 나가겠다는 의지를 담아 '대한민국 금융 판을 키우다'를 이번 캠페인 핵심 메시지로 정했다고 설명했다.


향후 디지털자산(스테이블코인), 사장님뱅킹, 생활금융, 투자 등 핵심 영역 등에서 금융 혁신을 만들어내겠다는 계획이다.

10주년을 기념해 케이뱅크 고객 감사 프로모션도 진행한다. 다음 달 10일까지 케이뱅크 애플리케이션 내 프로모션 페이지에서 간단한 퀴즈의 정답을 제출하면 정답자 10명을 추첨해 순금 1돈을 경품으로 제공한다. 또한 정답자 가운데 300명을 추가로 추첨해 스타벅스 아메리카노 커피 쿠폰도 제공한다.


케이뱅크 관계자는 "지난 10년간 1500만명이 넘는 고객의 신뢰와 성원에 감사하는 마음을 담아 이번 캠페인과 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 혁신적인 금융 서비스를 통해 대한민국 금융의 판을 더욱 넓혀가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
