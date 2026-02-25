국민은행, 금요일 1시간 조기퇴근제 도입

"은행 영업시간은 '9 to 4' 유지"

KB국민은행은 매주 금요일 근무시간을 1시간 단축하는 1시간 조기 퇴근제(주 4.9일제)를 도입한다고 25일 밝혔다.

서울 영등포구 KB국민은행 신관. 국민은행 AD 원본보기 아이콘

제도는 오는 27일 자율 시행을 거쳐 다음 달 6일부터 정식 시행될 예정이다.

국민은행은 은행 영업시간은 오전 9시부터 오후 4시로 유지한다.

여섯시은행(9To6 Bank)과 인천국제공항지점 등 영업시간이 별도로 정해진 영업점과 특화점포도 영업시간을 유지한다.

국민은행 측은 정부 정책에 발맞춰 직원 일과 삶의 균형을 높이고 업무 생산성을 제고하기 위해 제도를 도입했따고 설명했다.

국민은행 관계자는 "금요일 1시간 조기 퇴근제는 일과 삶이 조화를 이루는 근무 환경을 조성하기 위한 제도적 노력의 일환"이라며 "앞으로도 근무 환경 개선과 함께 고객에게 더 나은 금융 서비스 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



