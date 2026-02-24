본문 바로가기
코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승

오규민기자

입력2026.02.24

기관 순매수
외국인·개인 순매도 흐름 막아

코스피 지수가 종가 기준 역대 최고치인 5960선으로 마감했다. 코스닥 지수도 상승세로 마감했다.


24일 코스피는 전일 대비 123.55포인트(2.11%) 오른 5969.64로 거래를 마쳤다. 이는 사상 최고치다. 이날 거래량은 15억8955만주, 거래대금은 30조7324억7600만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로는 기관이 2조5086억9600만원을 순매수한 반면, 외국인과 개인은 각각 2625억4800만원, 2조3458억7000만원을 순매도했다.


업종별로 살펴보면 금속(4.59%), 전기·전자(4.19%), 제조(3.07%), 화학(2.62%) 등이 상승했다. 반면 보험(-3.5%), 증권(-2.61%), 금융(-0.66%) 등 금융 관련 주식이 하락세를 보였다.


시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. SK스퀘어 가 전장 대비 6.9% 올라 상승 폭이 가장 컸고 뒤이어 SK하이닉스 (5.5%), LG에너지솔루션 (4%), 삼성전자 (3.6%), 셀트리온 (2.2%) 등도 상승 마감했다. 삼성생명 (-2.8%), 한화오션 (-2.7%) 등은 하락했다.

코스피가 6000 고지를 앞두고 약세로 돌아선 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 7.39포인트(0.13%) 상승한 5,853.48에 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다. 2026.2.24 조용준 기자

코스피가 6000 고지를 앞두고 약세로 돌아선 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 7.39포인트(0.13%) 상승한 5,853.48에 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다. 2026.2.24 조용준 기자

코스닥은 전일 대비 13.01포인트(1.13%) 오른 1165.0에 마감했다. 거래량은 13억1362만1000주, 거래대금은 13조2828억8800만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로 외국인과 기관이 각각 880억2400만원, 1640억3200만원 순매도한 반면 개인은 2991억9900만원 순매수했다.


시가총액 상위권 종목도 대부분 상승했다. 이오테크닉스 (4.7%), 레인보우로보틱스 (4.6%), 원익IPS (2%), 에코프로비엠 (1.6%), 보로노이 (1.4%) 등이다. 반면 케어젠 (-6.1%), 클래시스 (1.7%), 등은 약세로 장을 마감했다.


한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 2.5원 오른 1442.5원에 마감했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
