코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승

기관 순매수

외국인·개인 순매도 흐름 막아

코스피 지수가 종가 기준 역대 최고치인 5960선으로 마감했다. 코스닥 지수도 상승세로 마감했다.

24일 코스피는 전일 대비 123.55포인트(2.11%) 오른 5969.64로 거래를 마쳤다. 이는 사상 최고치다. 이날 거래량은 15억8955만주, 거래대금은 30조7324억7600만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로는 기관이 2조5086억9600만원을 순매수한 반면, 외국인과 개인은 각각 2625억4800만원, 2조3458억7000만원을 순매도했다.

업종별로 살펴보면 금속(4.59%), 전기·전자(4.19%), 제조(3.07%), 화학(2.62%) 등이 상승했다. 반면 보험(-3.5%), 증권(-2.61%), 금융(-0.66%) 등 금융 관련 주식이 하락세를 보였다.

시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 617,000 전일대비 37,000 등락률 +6.38% 거래량 711,868 전일가 580,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발국내 반도체 액티브 ETF 수익률 1위는?…'WON 반도체밸류체인액티브'코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close 가 전장 대비 6.9% 올라 상승 폭이 가장 컸고 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 1,005,000 전일대비 54,000 등락률 +5.68% 거래량 4,000,155 전일가 951,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 살려야[속보]SK하이닉스, 주가 100만원 첫 돌파[단독 인터뷰] 아미디 플러그앤플레이 회장 "독자 AI 파운데이션, 글로벌 인프라와 연결해야"…그록 투자 이야기 첫 공개 전 종목 시세 보기 close (5.5%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 412,500 전일대비 16,500 등락률 +4.17% 거래량 586,995 전일가 396,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close (4%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 200,000 전일대비 7,000 등락률 +3.63% 거래량 26,236,611 전일가 193,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 이찬희 준감위원장 "삼성 노사 관계, 반드시 넘어야 할 큰 산…소통 강화할 것"최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 살려야20만전자·100만닉스, 설마가 현실이 됐다 전 종목 시세 보기 close (3.6%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 5,500 등락률 +2.26% 거래량 654,474 전일가 243,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세셀트리온 "비만 신약 '주사제·경구제' 투트랙 개발" 전 종목 시세 보기 close (2.2%) 등도 상승 마감했다. 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 8,000 등락률 -3.45% 거래량 498,247 전일가 232,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세'2조클럽' 유지했으나 웃을 수 없었던 삼성보험…주주환원 이례적 '질타' 전 종목 시세 보기 close (-2.8%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 143,100 전일대비 4,100 등락률 -2.79% 거래량 1,644,971 전일가 147,200 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close (-2.7%) 등은 하락했다.

코스피가 6000 고지를 앞두고 약세로 돌아선 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다.

코스닥은 전일 대비 13.01포인트(1.13%) 오른 1165.0에 마감했다. 거래량은 13억1362만1000주, 거래대금은 13조2828억8800만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로 외국인과 기관이 각각 880억2400만원, 1640억3200만원 순매도한 반면 개인은 2991억9900만원 순매수했다.

시가총액 상위권 종목도 대부분 상승했다. 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 386,500 전일대비 18,500 등락률 +5.03% 거래량 138,023 전일가 368,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (4.7%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 729,000 전일대비 34,000 등락률 +4.89% 거래량 132,513 전일가 695,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close (4.6%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 116,500 전일대비 2,600 등락률 +2.28% 거래량 423,048 전일가 113,900 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (2%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 213,500 전일대비 4,000 등락률 +1.91% 거래량 472,468 전일가 209,500 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면?코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (1.6%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 284,000 전일대비 3,000 등락률 +1.07% 거래량 90,472 전일가 281,000 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close (1.4%) 등이다. 반면 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 136,200 전일대비 9,200 등락률 -6.33% 거래량 211,027 전일가 145,400 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close (-6.1%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 67,400 전일대비 1,400 등락률 -2.03% 거래량 208,929 전일가 68,800 2026.02.24 15:30 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close (1.7%), 등은 약세로 장을 마감했다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 2.5원 오른 1442.5원에 마감했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



