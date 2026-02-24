오지은 기자 joy@asiae.co.kr
[속보]경찰, '김병기 차남 취업청탁 의혹' 빗썸 본사·금융타워 압수수색
"어떡해" 13돈 금목걸이 실수로 물내려 '발 동동'…열차 화장실 뒤져 찾아줬다
"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜
"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다
대치동 은마아파트서 화재…1명 사망·3명 부상
"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ]
"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법
"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문
전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'
전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여
신약 승인 속도 경쟁 격화…中 '신속 허가' vs 美 '단일 임상'