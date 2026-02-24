LG유플러스, MWC26서 파주 AIDC 기술 노하우 공개

LG유플러스는 다음달 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 박람회 MWC26에서 현재 수도권에 건설 중인 파주 AI 데이터센터(DC)에 적용되는 기술과 운영 전략 등을 공개한다고 24일 밝혔다.

LG유플러스는 다음달 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 박람회 MWC26에서 현재 수도권에 건설 중인 파주 AI 데이터센터(DC)에 적용되는 기술과 운영 전략 등을 공개한다고 24일 밝혔다.

LG유플러스는 LG 계열사 내 역량을 모아 전력·냉각·운영 전 영역을 아우르는 기술 등으로 AIDC 핵심 인프라 사업자로서 입지를 구축한다는 방침이다. LG유플러스는 2027년 준공을 목표로 경기 파주시 월롱면에 AIDC를 건립하고 있다.

AIDC 발열 문제는 LG전자와의 협업으로 해결한다. 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 생성하는 열은 기존 공기 냉각 방식만으로는 감당하기 어렵다. LG유플러스와 LG전자는 GPU 칩에 전용 금속판을 부착하고 냉각수 분배 장치로 액체를 순환하는 등 열을 직접 제거하는 방식의 액체 냉각 해결법을 보일 예정이다. LG유플러스에 따르면 이 방식으로 에너지 효율이 기존 공기 냉각 대비 약 24% 개선됐다. 냉각수는 LG전자의 공랭식 '프리쿨링 칠러(Free Cooling Chiller)'가 생산한다.

LG에너지솔루션은 AIDC의 안정적인 전력 공급을 담당한다. 파주 AIDC에 고성능 무정전전원장치(UPS) 배터리가 탑재돼 정전이나 전압 변동 시에도 즉각적으로 전력을 보정할 수 있다. 배터리 셀부터 팩까지 자체 설계한 다중 안전 구조로 화재와 열 폭주 위험을 최소화해 무중단 운영을 지원할 계획이다.

LG유플러스는 자체 개발 중인 AI 기반 데이터센터 인프라 운영 시스템(DCIM)을 데이터센터 전 영역에 적용한다는 방침이다. DCIM은 전력 사용량, 온·습도, 냉각 상태, 설비 이상 여부 등을 실시간으로 모니터링하고 AI 분석을 통해 자원을 최적으로 배분한다. AI는 전력 사용 추이를 분석해 용량 부족을 사전 예측하고 온도 데이터로 과열 징후를 감지해 관리자에게 즉시 알려준다.

이외 LG유플러스는 LG AI 연구원, 퓨리오사 AI와 협업해 제작한 '소버린 AI 어플라이언스(Sovereign AI Appliance)'도 MWC26에서 공개할 예정이다. 이는 전원과 네트워크만 연결하면 AI를 즉시 업무에 활용할 수 있는 솔루션이다.

LG유플러스 안형균 AI사업그룹장은 "'원 LG'(One LG) 시너지를 기반으로 파주 AIDC를 글로벌 최고 수준의 거점으로 만들겠다"며 "GPU를 가장 안정적으로 운영하고 확장하는 AI 공장으로 도약하겠다"고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



