맘스터치, '치킨치즈스틱·미트칠리감자' 전 매장 확대 출시

직영점 사전 판매서 긍정적 고객 반응 확인

사이드메뉴 다각화, 가맹점 매출 제고 기대



토종 버거·치킨 브랜드 맘스터치는 일부 직영점에서만 선보였던 사이드 메뉴 '치킨치즈스틱'과 '미트칠리감자' 2종을 전국 매장으로 확대 출시했다고 24일 밝혔다.

'치킨치즈스틱'은 치킨 안에 모차렐라 치즈를 넣은 튀김 메뉴로, 바삭한 식감과 치즈의 풍미를 강조했다. '미트칠리감자'는 기존 인기 메뉴인 케이준 양념 감자에 미트 칠리소스를 더한 제품이다. 버거 세트 주문 시 기존 감자 대신 교체할 수 있다.

맘스터치 사이드 메뉴 치킨치즈스틱, 미트칠리감자. 맘스터치 제공.

이번 전국 확대는 사이드 메뉴 경쟁력 강화 차원이다. 버거·치킨 중심의 주문 구조에서 벗어나 객단가를 높이고, 오후 시간대 간식 수요까지 흡수하겠다는 전략이다. 회사 측은 "메인 메뉴와 자연스럽게 결합할 수 있는 선택지를 늘려 가맹점 매출 안정성을 높이기 위한 조치"라고 설명했다.

맘스터치는 올해 메뉴 다각화도 병행하고 있다. 최근 직화 방식으로 불맛을 강조한 '직화불고기버거' 2종을 선보였고, 과거 인기 메뉴를 고객 투표로 재출시하는 프로젝트를 통해 '할라피뇨통살버거'를 한정 판매 중이다.

맘스터치 관계자는 "이번 사이드메뉴 확대 출시는 일부 직영 매장 출시 후 확인한 고객 호응을 바탕으로 전국 매장으로 확대 적용한 것으로, 가맹점 매출 제고까지 함께 고려한 결정"이라며 "올해는 보다 다양한 메뉴 구성을 통해 고객 선택의 폭을 넓히는 데 주력하겠다"고 전했다.





임혜선 기자



