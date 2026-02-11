본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

영암군, 지방보조금 전용계좌 금융기관 확대

호남취재본부 염승훈기자

입력2026.02.11 17:37

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새마을금고·신협과 협약…사업자 불편 해소

영암군 청사.

영암군 청사.

AD
원본보기 아이콘

전남 영암군이 지방보조금 전용 계좌 개설이 가능한 금융기관을 확대하며 보조사업자의 금융 이용 편의를 개선했다.


군은 11일 새마을금고와 신협 등 지역 금융기관과 업무협약을 체결하고, 지방보조금 전용 계좌를 개설할 수 있는 금융기관 범위를 기존 지정 금고 외로 확대했다고 밝혔다.

그동안 지방보조금 전용 계좌는 지자체 지정 금고인 NH농협과 광주은행으로 제한돼 있어 보조사업자들이 금융 창구 선택에 제약을 받거나 원거리 이동 등의 불편을 겪어 왔다.


이번 조치로 새마을금고와 신협에서도 전용 계좌 개설이 가능해지면서, 보조사업자는 보다 가까운 금융기관을 선택해 계좌를 개설할 수 있게 됐다.

군은 이번 제도 개선이 지난해 말 행정안전부의 '지방보조금 관리기준' 개정에 따른 후속 조치라고 설명했다. 개정된 기준에 따라 지방자치단체는 지정 금고 외 금융기관과도 협약을 통해 전용 계좌 개설을 허용할 수 있게 됐다.


군은 보조사업자의 불편을 신속히 해소하기 위해 지역 금융기관과의 협약을 추진했으며, 이를 통해 보조금 집행의 접근성과 편의성을 높였다고 밝혔다.

아울러 온라인 지방보조금 통합관리시스템 '보탬e'와 금융기관 간 안정적인 연계를 통해 보조금 집행의 투명성과 효율성을 강화하고, 향후 다른 금융기관과의 협약도 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.


신환종 영암군 기획예산실장은 "보조사업자의 금융 이용 불편을 해소하기 위해 선제적으로 제도 개선에 나섰다"며 "앞으로도 지역 금융기관과 상생하는 방향으로 보조사업 운영의 편의성과 투명성을 동시에 높여 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

기쁨조 되려고?…"한쪽 찢고 한쪽 묶어" 탈북女가 폭로한 北 성형시술 실체

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

'대전 명물' 꿈돌이, 갓·족두리 썼네

새로운 이슈 보기