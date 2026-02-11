본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

HMM, 운임 하락에 영업익 1조4600억…전년비 58%↓

오현길기자

입력2026.02.11 15:27

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시황 약세 속 견조한 수익성 유지

HMM 은 지난해 영업이익이 1조4612억원으로 전년 대비 58.4% 줄어들었다. 해운 시황 약세로 전 노선에서 운임이 하락한데 따른 것으로 분석됐다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

HMM은 11일 정기 이사회 개최 후 지난해 잠정 실적을 공시했다. 매출은 10조8914억원으로, 6.9% 줄었으며, 당기순이익은 50.3% 줄어든 1조8787억원이었다. 영업이익률은 13.4%다.


HMM은 "컨테이너선 공급과잉과 미국 보호관세 정책으로 인한 무역 위축 등으로 전 노선에서 운임 하락했다"며 "상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 2025년 평균 1581p로 2024년 평균 2506p 대비 37% 하락했다.

특히 주력 노선인 미주서안(-49%), 미주동안(-42%), 유럽노선(-49%) 운임이 큰 폭으로 하락했다.


지난해 4분기에는 해운시황 약세와 계절적 비수기에도 HMM은 전분기 대비 6.9% 증가한 영업이익과 영업이익률 11.7% 기록했다. 항로 운항 효율 최적화, 고수익 화물 유치, 신규 영업 구간 개발 등으로 수익성을 끌어올렸다.


올해에는 신조 컨테이너선 대량 인도로 공급량은 크게 증가할 것으로 예상되지만, 주요 기관의 수요 증가 예측은 2.1%에 불과해 수급불균형이 심화될 것으로 우려된다. 무역 분쟁 심화, 환경 규제 불확실성 증가 등으로 선사들의 서비스 변경 및 재배치가 확대될 전망이다.

HMM 관계자는 "컨테이너부문, 허브&스포크 기반 네트워크 확장 및 친환경 서비스 강화를 통해 시장 점유율을 확대하고 최적 피더 운영체제 확립 등으로 비용 구조 개선을 추진할 것"이라며 "벌크부문, 인공지능(AI) 산업 관련 광물 자원 운송 및 국내 전용선 사업 재개 등 신규 사업기회를 발굴해 안정적 성장을 이어 나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

기쁨조 되려고?…"한쪽 찢고 한쪽 묶어" 탈북女가 폭로한 北 성형시술 실체

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

'대전 명물' 꿈돌이, 갓·족두리 썼네

새로운 이슈 보기