정읍시립미술관, 미디어아트 '버라이어티 베어' 전 개최

정읍시립미술관이 오는12일부터 7월 19일까지 시민 참여형 미디어아트 전시인 '버라이어티 베어(Variety Bears)' 시리즈를 개최한다.

이번 전시는 1전시실과 3전시실에서 진행되며 기존의 정적인 관람 방식에서 벗어나 영상과 사운드, 독창적인 공간 연출을 통해 관람객이 직접 보고 듣고 체험하는 '경험 중심'의 전시로 기획됐다.

전시의 핵심 콘텐츠인 'BOOMING BEAR' 미디어아트 작품은 자연 풍경 속에 등장하는 거대한 곰 인형이라는 이색적인 설정을 담고 있다. 자연과 대비되는 낯선 존재의 등장은 관람객에게 강렬한 시각적 즐거움과 유쾌한 상상력을 전달하며 익숙한 풍경을 새롭게 바라보게 한다.

전시는 기간에 따라 총 세 가지 시리즈로 순차 공개된다. ▲첫 번째 시리즈 '겨울, WINTER'는 2월 12일부터 3월 29일까지 ▲두 번째 시리즈 '봄, SPRING'은 4월 2일부터 5월 24일까지 ▲세 번째 시리즈 '젤리, GUMMY'는 5월 28일부터 7월 19일까지 이어진다.

전시 공간 곳곳에는 즐길 거리도 풍성하다. 미술관 입구와 1층 라운지 등 3곳에 포토존이 조성됐으며 3전시실에는 전시와 연계된 교육 체험존이 마련됐다. 특히 1층 라운지는 눈 속을 거니는 듯한 공간 연출과 포근한 겨울 풍경으로 꾸며져 관람객들에게 특별한 계절감을 선사할 예정이다.

관람 시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지(입장 마감 오후 5시 30분)이며, 설날 당일과 매주 월요일은 휴관한다.

전시와 관련된 자세한 사항은 정읍시립미술관으로 문의하면 된다.





