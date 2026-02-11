SKT·크래프톤, 국가대표 AI 2차 평가 앞두고 개발 참여 인턴 모집

6월 말까지 상시채용…실무 배치 예정

정부의 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 프로젝트(독파모) 2차 단계평가를 앞둔 SK텔레콤 정예팀이 연구·개발(R&D) 인턴 모집에 나선다.

SKT와 크래프톤은 채용 공고를 통해 각각 10명 내외의 인턴을 모집한다고 11일 밝혔다. 양사는 SKT 정예팀의 실무를 경험하며 성장할 AI 개발자를 선발할 예정이다.

SKT 정예팀은 지난 5일 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차 단계평가를 위한 워크숍을 개최하고 개발 전략을 점검했다.

SKT는 컴퓨터공학, 전자공학, 수학 등 AI 모델 관련 전공의 석·박사과정 재학생 및 학위소지자가 지원할 수 있다. SKT 선발 인턴은 2차 단계평가 준비 기간인 6월 말까지 개발에 참여한다. SKT 인턴들은 SKT 정예팀의 파운데이션 모델인 '에이닷엑스(A.X) K1'의 성능을 평가하고 관련 데이터를 처리하는 업무를 맡는다. 거대언어모델(LLM) 학습, 데이터 처리, 모델 최적화 등 AI 핵심 기술 연구·개발 전반에서 실무 경험을 쌓을 수 있다.

크래프톤은 딥러닝 관련 전공 석·박사 학위소지자나 이에 준하는 연구 경력을 가진 학부생을 대상으로 모집한다. 선발된 인턴은 채용일로부터 3개월 근무 후 추가 기간을 협의한다. 크래프톤 인턴들은 멀티모달 LLM 학습 및 선행연구를 진행하고, 연구 성과를 기술 리포트나 논문·워크숍 형태로 발표하는 리서치 업무를 담당할 예정이다.

인턴 선발은 6월 말까지 상시채용으로 진행된다. 먼저 선발되는 개발자부터 순차적으로 실무에 배치되며, 조기 마감될 수 있다.

한편, SKT 정예팀은 2차 단계평가를 체계적으로 준비하기 위해 워크숍을 개최하고 개발 전략을 점검했다. 지난 5일 을지로 SKT 본사에서 열린 워크숍에는 SKT, 크래프톤, 포티투닷(42dot), 리벨리온, 라이너, 셀렉트스타, 서울대학교, 한국과학기술원(KAIST) 개발자와 연구자를 포함한 100여명이 참석했다.

SKT 정예팀은 에이닷엑스 K1 개발과정을 돌아보고 2차 단계평가를 위한 개선사항을 제시했다. 모델 학습을 더욱 효율적으로 추진하는 동시에 파생 모델을 다양한 분야에 확산하는 방안에 대해서도 논의했다.

아울러 2차 단계평가에서 선행 연구의 성과를 본격 활용할 계획이다. SKT 정예팀에 소속된 서울대학교 연구진은 멀티모달(윤성로, 김건희, 도재영 교수), 수학 추론(서인석)과 에이전트(황승원 교수) 관련 연구를, KAIST 연구진(이기민, 서민준 교수)은 멀티모달과 로봇 학습 연구 등을 수행하고 있다.

김태윤 SKT 파운데이션 모델 담당은 "이번 인턴 채용을 통해 차세대 AI 인재들이 최첨단 기술 개발 현장에서 성장할 수 있는 발판을 마련하고자 한다"며 "정예팀에 젊고 역량 있는 인턴 개발자들이 합류하면서 개발 동력이 한층 강화될 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



