급성 심정지, AI가 전조 포착… 광주한국병원 '씽크'로 조기 대응

씽크 알람으로 급성 심정지 위기 즉각 감지

대웅제약이 공급하는 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'가 입원 환자의 위급 상황을 실시간으로 포착해 심정지 위기를 막았다. 이번 사례는 의료진이 상주하기 어려운 일반 병동에서도 디지털 헬스케어 기술을 통해 밀착 관리가 가능함을 입증하며, 이러한 기술이 현장 의료 시스템의 필수 안전망으로 자리 잡았음을 보여주고 있다.

11일 광주한국병원에 따르면, 최근 일반 병동에 입원 중이던 80대 고령 환자가 갑작스러운 심정지 위기에 놓였으나 씽크의 실시간 알람 덕분에 의료진이 즉각 대응해 골든타임을 확보할 수 있었다.

지난달 14일 오후 3시 10분경, 광주한국병원 일반 병동에 입원 중이던 85세 환자의 심박수가 분당 192회까지 급격하게 상승하며 씽크 원격 중앙 모니터를 통해 심정지 전조 신호인 심실빈맥이 즉각 감지됐다. 해당 환자는 입원 초기 심혈관계 위험 요인이 있어 1월 9일부터 씽크를 통한 실시간 원격 모니터링을 진행 중이었다.

당시 씽크가 전송한 이상 징후 알람을 확인한 의료진은 즉시 병실로 출동했다. 현장에 도착하자 환자는 발작 양상과 의식 저하가 나타났으며 스스로 호흡하지 못하는 상태였다. 의료진은 즉시 심폐소생술과 인공호흡을 시행했고, 환자는 심장 박동과 혈액 순환을 회복한 뒤 중환자실로 옮겨졌다.

광주한국병원은 이번 사례를 통해 씽크가 환자 상태 변화를 실시간으로 모니터링하고 응급 상황을 조기에 발견하는 데 결정적인 역할을 했다고 평가했다. 소방청 발표자료에 따르면 급성 심정지는 골든타임은 4분에 불과하고, 119로 이송한 환자의 생존율은 7.8% 수준이다. 따라서 심정지 전조 신호를 빠르게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다는 점에서 이번 사례는 의미가 크다는 평가다.

'씽크'는 웨어러블 기기를 통해 심전도, 심박수, 호흡수 등 주요 생체 신호를 실시간으로 측정하는 AI 기반 스마트 병상 모니터링 시스템이다. 이상 징후가 발생할 경우 중앙 모니터로 즉각 알람을 전송해 병동 어디서든 신속한 대응이 가능하다.

입원 환자 대부분이 머무는 일반 병동은 의료진이 상시 곁에 있기 어려워 환자 상태 변화가 뒤늦게 발견될 수 있다. 이에 광주한국병원은 일반 병동에 씽크를 적용하고, 중환자실 수준의 실시간 모니터링 환경을 조성함으로써 입원 서비스의 질과 안전성을 획기적으로 높였다. 도입 직후 실제 심정지 위기 사례에 성공적으로 대응하며, 씽크가 병원 현장에서 실질적인 역할을 할 수 있음을 입증했다.

박하열 광주한국병원 담당원장은 "중앙 모니터 알람을 통해 심실빈맥을 즉시 확인하고 현장으로 출동해 골든타임 내 심폐소생술을 시행할 수 있었다"며 "이번 사례를 통해 씽크 도입의 필요성과 효과를 다시 한번 확인했다"고 말했다.

정희영 광주한국병원 간호과장 역시 "이번 사례는 실시간 원격 환자 모니터링 시스템이 위기 상황을 막는 데 결정적인 역할을 한다는 것을 보여준다"며 "앞으로도 중증·고위험 환자에 대한 선제적 관리 체계를 강화하고, 야간이나 인력 공백 시간대에도 환자 안전을 지킬 수 있는 스마트 간호 환경 구축에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





