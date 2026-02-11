본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"설 명절 휴게소 화장실 줄 서기 끝" 도공 서울경기본부, 티맵과 실시간 혼잡도 안내

이종구기자

입력2026.02.11 09:36

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하남드림·죽전·여주 휴게소 우선 도입
티맵 앱에서 화장실 현황 실시간 확인
휴게소 혼잡도 실시간 예측 고도화로
고객 체감형 서비스 강화

한국도로공사 서울경기본부는 설 명절을 기점으로 고속도로 이용객의 편의를 획기적으로 높이기 위해 티맵(TMAP)과 연계한 '휴게소 실시간 화장실 혼잡도 안내 서비스'를 본격 운영한다고 11일 밝혔다.

티맵 내비게이션 화면. 한국도로공사 서울경기본부 제공

티맵 내비게이션 화면. 한국도로공사 서울경기본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 서비스는 하남드림휴게소, 죽전휴게소, 여주휴게소 3곳에서 우선 제공되며, 운전자는 티맵 내비게이션 화면을 통해 해당 휴게소 화장실의 실시간 혼잡도를 주행 중에 미리 확인할 수 있다. 이를 통해 붐비지 않는 휴게소를 선택하여 방문할 수 있어, 특히 장거리 운전자와 가족 단위 이용객의 이동 편의가 한층 강화될 것으로 기대된다.


특히, 이번 서비스는 기존의 휴게소 위치 중심 안내에서 벗어나 실제 시설 이용 상황을 반영한 실시간 정보 제공 서비스라는 점에서 의미가 크다. 이는 도공의 데이터 수집 기술과 민간 플랫폼 연계를 통해 구현된 데이터 기반 고객 체감형 서비스의 대표 사례로 고속도로 이용 환경을 보다 스마트하고 효율적으로 개선하는 계기가 될 것으로 평가된다.

하남드림휴게소 정복영 소장은 "설 명절과 같이 이용객이 집중되는 시기에 화장실 혼잡 정보를 사전에 안내함으로써 고객들이 더욱 쾌적하게 휴게소를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 현장 운영 데이터와 디지털 기술을 접목해 고객이 피부로 느낄 수 있는 스마트한 고속도로 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인, 한국으로 몰려온다 "또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기