합포구 합포동 자생단체장협의회, 사랑의 백미 100포 기탁

경남 창원특례시 마산합포구 합포동 자생단체장협의회는 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 사랑의 백미 나눔 행사를 가졌다.

합포동 자생단체장협의회, 설맞이 사랑의 백미 나눔 행사 단체 사진.

지난 10일 열린 행사에는 합포동 주민자치회, 통우회 등 관내 자생단체가 함께 참여해 백미 10㎏ 100포(약 320만원 상당)를 기탁했다.

이날 기탁된 백미는 설 명절을 앞두고 지역 내 이웃들의 따뜻한 명절 나기를 돕기 위해 마련됐으며, 합포동 자생단체장협의회는 관내 독거노인 등 취약계층 100세대에 백미를 전달해 나눔의 의미를 전했다.

합포동 자생단체장협의회는 합포동 발전을 위하여 평소 경로 행사를 비롯한 다양한 봉사활동을 펼쳐오고 있으며, 명절에는 쌀, 라면 등 물품 기부를 꾸준히 하여 따뜻한 이웃사랑 나눔을 실천해오고 있다.

합포동행정복지센터 관계자는 "어려운 경기 속에서도 명절마다 선행을 베풀어 주시는 합포동 자생단체장협의회에 감사드린다"며 "지역 단체의 나눔이 취약계층에 큰 힘이 되는 만큼, 앞으로도 이러한 나눔 행사가 꾸준히 이어져 따뜻한 지역사회가 만들어지길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



