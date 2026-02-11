유한양행, '존경받는 기업' 제약부문 23년 연속 1위

KMAC 주관…한 번도 1위 안 놓쳐

유한양행은 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 '2026 한국에서 가장 존경받는 기업' 제약부문 1위에 선정됐다고 11일 밝혔다.

유한양행이 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 '2026 한국에서 가장 존경받는 기업' 제약부문 1위에 선정됐다. 한수희 한국능률협회컨설팅 대표(왼쪽)와 이병만 유한양행 경영관리본부장(부사장)이 기념사진을 찍고 있다. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

'한국에서 가장 존경받는 기업' 조사는 기업경영의 바람직한 모델 제시와 한국 산업의 경쟁력 제고를 목적으로 2004년 제정됐다. 유한양행은 가장 존경받는 기업 시상이 진행된 23년 동안 제약부문 1위를 단 한 차례도 놓치지 않았다.

창립 100주년을 맞은 유한양행은 창업자인 고(故) 유일한 박사의 창업정신을 계승하며 '신용의 상징 버들표 유한'이란 기업 이미지로 오랜 기간 사랑받았다. 이윤 추구를 넘어 사회적 가치 창출을 목표로 건강한 국민과 행복한 사회를 꿈꿨던 창업자의 바람은 유한양행과 유한재단, 유한학원 등을 통해 실현되고 있다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천과 함께 혁신 신약 개발을 통한 미래성장동력 확보에도 주력하고 있다. 국산 신약 제31호인 비소세포폐암 치료제 '렉라자'는 2024년 8월 국산 항암제 최초로 존슨앤존슨의 '리브리반트'와 병용요법으로 미국 FDA 허가를 획득하며 글로벌 혁신성을 인정받았다. 이어 유럽·중국·일본 등 주요 시장으로 적응증 확대와 허가 진행이 본격화되며 글로벌 항암제 시장에서 성과를 내고 있다.





