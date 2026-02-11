본문 바로가기
인천시, '일상돌봄 서비스' 지원 연령·기간 확대

박혜숙기자

입력2026.02.11 09:32

인천시는 올해 일상돌봄 서비스의 지원 연령과 기간을 확대하고 가족돌봄 청소년·청년 중 차상위 이하 가구는 전액 무료로 제공한다고 11일 밝혔다.


일상돌봄 서비스는 질병·부상·고립 등으로 돌봄이 필요한 청·중장년과 가족돌봄청년을 대상으로 재가 돌봄, 가사 지원, 식사·영양관리, 병원 동행 등 일상생활에 필요한 다양한 서비스를 통합 제공하는 사업이다.

올해는 지원 연령이 청·중장년의 경우 기존 19~64세에서 13~64세로 확대된다. 특히 다음 달부터 본인부담 경감이 필요한 가족돌봄 청소년·청년으로 선정된 이용자는 기존 본인부담금률에서 5% 포인트가 경감된다.


아울러 서비스 지원 기간은 기존 6개월에서 1년으로 연장돼 보다 안정적인 돌봄 서비스 이용이 가능해진다.


인천시청

일상돌봄 서비스 유형 중 기본 서비스는 방문 돌봄과 가사 지원으로, 월 24~72시간 범위에서 이용할 수 있고 특화 서비스는 식사·영양관리, 병원 동행 등으로 최대 2개까지 선택할 수 있다.

이용 요금은 바우처 방식으로 지원되며, 소득 수준에 따라 본인부담률이 차등 적용된다. 기초생활수급자와 차상위계층은 기본 서비스 본인부담금이 면제되고, 그 외 대상자는 소득 수준에 따라 5~100%의 본인부담률이 적용된다.


유준호 인천시 외로움돌봄국장은 "올해 외로움돌봄국 신설에 따라 돌봄이 필요한 청·중장년과 가족돌봄청년을 대상으로 맞춤형 서비스를 확대 제공하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
