커버써먼, 프랑스 '프리미에르 비죵'서 신제품 공개

최호경기자

입력2026.02.11 09:31

신제품 '6 모듈 에어다운' 현장 첫 공개

커버써먼은 지난 3~5일까지 프랑스 파리에서 열린 세계 최대 패션 박람회 '프리미에르 비죵'에 3회 연속 참가하며 에어테크 기술력과 신규 라인업을 선보였다고 11일 밝혔다.


프리미에르 비죵은 매년 2월과 9월 개최되는 글로벌 패션 섬유 전시회로, 전 세계 44개국 1200여개 기업이 참여해 시즌 트렌드와 혁신 기술을 공유하는 자리다.

지난 3일부터 5일까지 프랑스 파리에서 열린 '프리미에르 비죵 전시회에서 관람객이 커버써먼이 선보인 신제품을 구경하고 있다. 커버써먼

커버써먼은 기술 융합과 지속 가능 소재를 조명하는 '스마트 크리에이션(Smart Creation)' 섹션에 부스를 마련하고 에어테크 기반 제품군을 중심으로 전시를 진행했다. 특히 이번 전시에서 신제품 '6 모듈 에어다운(6 Module Air Down)'을 처음 공개했다. 몸통과 소매, 목 부분까지 에어 모듈을 유기적으로 연결해 동물성 충전재 없이 공기만으로 보온성·볼륨감을 구현하며 기존 다운 제품과 차별화했다는 설명이다.


이재호 커버써먼 대표는 "지난해에 이어 3회 연속 참가한 이번 전시를 통해 에어테크 기술에 대한 글로벌 시장의 관심을 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 독보적인 기술력을 기반으로 글로벌 브랜드 및 바이어와의 접점을 지속해서 확대해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

