본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

안무인 SK인텔릭스 대표 "올해는 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 거듭나는 분기점"

김철현기자

입력2026.02.11 09:27

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK인텔릭스, ‘SUPEX 2026’ 개최

안무인 SK인텔릭스 대표가 올해 비전과 전략 방향을 공유하며, '인공지능(AI) 웰니스 플랫폼'으로의 진화에 대한 강력한 의지를 표명했다.


안 대표는 SK인텔릭스가 10일 서울시 광진구에 위치한 그랜드 워커힐 서울 비스타홀에서 개최한 'SUPEX 2026'에서 "올해는 SK인텔릭스가 'AI 웰니스 플랫폼' 기업으로 거듭나는 중요한 분기점이 될 것인 만큼, 모든 구성원이 한마음 한뜻으로 힘을 모아 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 향해 함께 힘차게 나아가자"고 했다.

안무인 SK인텔릭스 대표가 2026년 비전과 전략방향을 발표하고 있다. SK인텔릭스

안무인 SK인텔릭스 대표가 2026년 비전과 전략방향을 발표하고 있다. SK인텔릭스

AD
원본보기 아이콘

안 대표는 올해 SK인텔릭스의 비전과 전략 방향을 공유하며 ▲렌털 비즈니스의 본원적 경쟁력 강화 ▲고객 경험 혁신을 통한 AI 기반 웰니스 마켓 선도를 핵심 과제로 제시했다. 그는 "단순한 렌털 기업을 넘어 고객의 건강과 삶의 질을 혁신하는 'AI 웰니스 플랫폼' 선도 기업으로 도약하자"고 당부했다.

이날 행사에는 안 대표를 비롯한 주요 경영진과 함께, 제품 관리 및 고객 서비스를 전담하는 MC(Members Care), SP(Sales Partner) 등 현장 판매 조직과 구성원 등 500여 명이 참석했다. 판매와 서비스 등 각 영역에서 탁월한 성과를 거두며 회사의 성장을 이끈 우수 구성원들에 대한 시상식도 진행됐다. 최고상인 'SUPEX상'은 전주덕진지국 이용호 MC, 구미동부지국 권현주 지국팀장, 광주송정지국 이은정 지국장 등 3명이 수상의 영예를 차지했다. 이를 포함해 총 53명의 수상자에게 상패와 상금이 수여됐다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인, 한국으로 몰려온다 "또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기