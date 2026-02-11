속초서 떠나는 바다 위 특급 호텔…속초시, 크루즈 체험단 모집

속초시민 150명·강원도민 150명 총 300명 선발

13~27일 접수…5월 12일 속초항 출항

일본 오타루·하코다테 기항 5박 6일 일정

강원도 속초시가 크루즈 관광 저변을 넓히고 속초항을 환동해권 크루즈 중심지로 도약시키기 위해 '2026년 속초항 모항 크루즈 체험단'을 모집한다.

속초시 크루즈 체험단 모집 배너. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

크루즈 체험단은 강원특별자치도와 (재)강원관광재단, 롯데관광과 협력해 추진하는 사업이다. 시민이 크루즈 여행을 직접 체험하도록 해 크루즈 산업에 대한 이해를 높이고 지역 내 긍정적 인식을 확산하기 위해 마련됐다.

체험단은 지난해보다 대폭 확대해 속초시민 150명, 강원특별자치도민 150명 등 총 300명을 선발한다. 모집 기간은 2월 13일부터 27일까지다.

선정된 체험단은 5월 12일 속초항을 모항으로 출항하는 11만 톤급 대형 크루즈 '코스타 세레나호'에 탑승한다. 일본 북해도의 대표 관광지인 오타루와 하코다테를 기항한 뒤 5월 17일 부산항으로 입항하는 5박 6일 코스로 운영된다. 부산 도착 이후 속초까지 전세버스 등 이동 편의도 제공된다.

체험단에 선정되면 1인당 정상가 284만원의 50% 수준인 142만원(선내 팁 등 별도)만 부담하면 된다.

신청 자격은 공고일 기준 속초시에 주민등록을 둔 해외여행 결격사유가 없는 성인이다. 2인 1팀으로 신청해야 하며, 접수는 속초시청 누리집 배너를 통해 연결되는 롯데관광 접수 페이지에서 가능하다.

최종 선정자는 전문 프로그램을 활용한 무작위 공개 추첨으로 선발한다. 결과는 3월 3일 속초시청 누리집을 통해 발표될 예정이다.

한편, 이번 속초시민 크루즈 체험단 모집은 2024년 처음으로 시작해 올해 세 번째를 맞았다. 첫해 30명(15팀) 모집에 558명(279팀)이 몰렸으며 참여 인원을 100명(50팀)으로 늘린 2025년에도 694명(347팀)이 신청하는 등 뜨거운 열기를 보여줬다. 대한민국 7대 크루즈 항만 도시인 속초시는 시민 체험단 운영을 확대해 크루즈 관광의 저변과 시민 체감도를 높이며 속초항 모항 경쟁력을 더욱 강화한다는 방침이다.

이병선 속초시장은 "이번 체험단 운영이 시민들에게는 잊지 못할 추억을 선사하고, 시 차원에서는 속초항이 크루즈 산업의 중심지로 자리매김하는 계기가 되길 바란다"며 "이번 체험단을 통해 시민 여러분이 속초항의 가치를 재발견하고 크루즈 여행의 즐거움을 만끽하길 바란다"고 전했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>